Google Play¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¡¢¡ÖYou¡×¥¿¥ÖÄÉ²Ã¤ËGeminiÏ¢Æ°¤Î¡ÖSidekick¡×¤Ê¤É
¡¡¥°ー¥°¥ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGoogle Play¡×¤Î¿·µ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖYou¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥¿¥Ö¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿·µ¡Ç½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖYou¡×¥¿¥Ö
¡¡Google Play¤Î²èÌÌ²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖYou¡×¥¿¥Ö¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖYou¡×¥¿¥Ö
¡¡¥ê¥ïー¥É¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¢¥ì¥³¥á¥ó¥É¡¢¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤ÎÅý·×¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥³ー¥Êー¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢±Ñ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖYou¡×¥¿¥Ö¤Ï¡¢Google Play¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Google PlayÆâ¤ÎµòÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥²ー¥à¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
³¤³°¤Î¿·µ¡Ç½
¡¡´Ú¹ñ¤ÎGoogle Play¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¸¤á¤¿¥³ー¥Êー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥É¥é¥Þ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£K-POP¤Î¿Íµ¤¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëSEVENTEEN¤Î10¼þÇ¯¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Google Play¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏWeb¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âWeb¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢MLB¡¢NFL¡¢¥é¡¦¥êー¥¬¤Ê¤É¤Î»î¹ç¾ðÊó¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£
¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¸¡º÷
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¡º÷¥ïー¥É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¸¡º÷¡ÊGuided Search¡Ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢AI¤¬¡ÖÊª·ïÇäÇã¡×¡ÖÄÂÂß¤òÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
¡¡¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¸¡º÷¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¸À¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥²ー¥àÂÎ¸³¤Î¿Ê²½
¡¡¥²ー¥à´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹¥¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥²ー¥Þー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Google Play Games¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤ÍúÎò¡¢¥ê¥ïー¥É¼ý½¸¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥²ー¥Þー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥×¥ì¥¤¤ËÊó½·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥²ー¥à¤Î¥«¥¿¥í¥°¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿·ºî¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤òÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¥²ー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³«È¯¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤òGoogle Play Games·ÐÍ³¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖPlay Games Leagues¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¾ì¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¥êー¥°¤Ç¤Ï¹¥¤ß¤Î¥²ー¥à¤Ç¶¥Áè¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊó½·¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£10·î10Æü¤Ë¤Ï¡ÖSubway Surfers¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇºÇ½é¤Î¥êー¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
Play Games Leagues
¡¡Play Games¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤ÈPlay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·µ¡Ç½¤Î¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£
Google Play Games Sidekick
¡¡¥²ー¥à¤Ë¥ªー¥Ðー¥ì¥¤¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖSidekick¡×¤Ï¡¢¥°ー¥°¥ë¤ÎAI¡ÖGemini¡×¤ò³è¤«¤·¡¢¥²ー¥à¾ðÊó¤Ê¤É¤òAI¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Sidekick
¡¡¥²ー¥à¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤òGemini¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥â¥Ç¥ë¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥¤¤òAI¤¬½õ¤±¤ëµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£º£¸å¿ô¥«·î¤Ç¡¢EA¤ä¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖStar Wars Galaxy of Heroes¡×¡ÖFC Mobile¡×¡ÖSolo Leveling:ARISE¡Ê²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÇSidekick¤ò»î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
Sidekick¤ÇGemini Live¤È¥Èー¥¯
PCÈÇ¤¬Àµ¼°¥ê¥êー¥¹
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¦ÂÈÇ¤À¤Ã¤¿PCÈÇ¤Î¡ÖGoogle Play Games on PC¡×¤Ï¡¢9·î23Æü¡¢Àµ¼°ÈÇ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ÊØÍø¤«¤Ä°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥°ー¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î¡ÖGoogle Play¡×¤ÇÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤ØÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³¤³°8¥«¹ñ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦API¤ò¹½ÃÛ¡£ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ä¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Çー¥¿ÅðÆñ¤Ê¤É¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Google Play¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢¥Ý¥ê¥·ー¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¤ò250Ëü·ï¸«¤Ä¤±¡¢¸ø³«¤òËÉ¤¤¤À¡£Á´¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1Ëü²ó°Ê¾å¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î
¡¡º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖYou¡×¥¿¥Ö¤Ï¤¹¤°¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¿¥Ö¤Ë¥¨¥ó¥¿¥áÆÃ²½¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤Ï¼ç¤Ë´Ú¹ñ¸þ¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¸¡º÷¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ý¥¹¥È¡¢Google Play Games Sidekick¤Ïº£¸å¿ô¥«·î¤ÇÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤É¤ÎÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢ÊÌÅÓ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£