女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第127話が放送された。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第127話は「アンパンマン」に何かが足りないと感じていた柳井嵩（北村匠海）は、柳井のぶ（今田美桜）の“うれしいの話”を聞き、愛すべき悪役キャラクター「ばいきんまん」を描き始め…という展開。

2年後の1978年（昭和53年）夏。八木信之介（妻夫木聡）は朝田蘭子（河合優実）に「俺は卑怯者だろうか。柳井ものぶさんも、そして君も、30年前の戦争を、自分のこととして考えている」「一度断った君の取材、受けるよ」「そんな君に、俺もちゃんと向き合ってみたい」と決意した。

蘭子「お話をうかがう前に、八木さんは、金鵄勲章をもらったことがあると、ある人から聞きました」

八木「本当だよ。兵隊の勲章は、どれだけ敵を殺めたかで決まる」「1回目の従軍、中国との戦争が始まって、2年目の夏だった。俺たちの小隊は、敵の待ち伏せを食らって、包囲されてしまった。次々に倒れる上官、仲間たち。俺はうずくまって、震えていた。俺たち、このままじゃ死んじまう。そんなの嫌だ。戦友の泣き声が聞こえた。そいつもやられた。俺は、機銃を取って、撃ちまくった。やがて、夜が訪れる。今度は敵が夜襲を仕掛けてきた。飛び掛かってきた敵と組み打ちになり、俺は、銃剣で敵を刺した。面と面とを突き合わせて、そいつの鼓動が、だんだん間遠くなり、消えていくのがハッキリと聞こえた。その死体を土嚢代わりにして、朝を待った。その時、死体のポケットから、財布が落ちた。そこには、写真が…。俺が刺し殺した敵兵の…妻と子の写真が…」

八木は慟哭。蘭子はたまらず横に座り、手を握る。そして、八木を抱き締めた。声を上げて泣く八木と一緒に涙した。

第107話（8月26日）のやり取りが思い出される。

八木「もう一つ必要なのは…人の体温だ。あの子たちは、親から無条件に与えられる、温もりを知らない」

蘭子「八木さんは、これまで何百人という子どもたちを抱き締めてきたんですね」「そういう八木さんを、誰か、抱き締めてくれる人…」

SNS上には「八木さん…ずっとひとりで抱えていたのか（涙）」「（次週予告で）八木さんが泣いているのは、そういうことだった」「このつらい告白はこの閉ざされた空間じゃないとできないよね、八木さん」「祝日だから朝ドラ受けがないじゃん！蘭子と八木さんの件、聞きたかった」などの声が上がった。