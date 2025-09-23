さすが“鉄砲伝来”の島

旧石器時代の遺跡から鉄砲伝来、最新鋭の宇宙センターまで、日本の歴史上で絶大な存在感を放つ島といえば種子島。11年前の8月、鹿児島の東に浮かぶこの島が“パワーアイランド”でもあったことが判明した。その年の「サマージャンボ宝くじ」で、1等前後賞合わせて6億円がなんと“バラ”で出たのだ。

「さすが“鉄砲伝来”の島！ 的中率はダテじゃなかった」とは、当時の「週刊新潮」。島民だけが宝くじを購入したとは限らないが、当時の人口約3万人に対し高額当せん3本なら、1万人に1人の確率である。しかも、2010年にも年末ジャンボで2等1億円が出ていたというから驚きだ。

1等前後賞6億円がバラで出た七福種子島店（2014年撮影）

もともと鹿児島は九州で高額当せんの多い県上位である。2013年から2025年7月までのデータを集計すると、断トツ首位の福岡に続き、熊本と並んで2位。中でも好成績の売場はかの有名な「天文館チャンスセンター」（鹿児島）だ。19日から始まったハロウィンジャンボ目当てで、10月の連休は鹿児島市と種子島を巡る旅も悪くないだろう。

ただし、種子島の売場で当せんした際はちょっとした騒動が発生するかもしれない。島という立地条件によるものだが、見方を変えれば高額当せんで起こる出来事の縮図だ。日本全国の宝くじにまつわる騒動に注目する「宝くじ異聞」。今回は11年前の種子島を振り返る。

（文中の年齢・役職・宝くじ販売店舗数等は掲載当時のものです）

1等前後賞がバラで集まる確率は？

「抽せんから2日後の7日、鹿児島市の事務所から“そちらで計6億円の当せん者が出た”と報告がきて、その日のうちに画用紙で簡単なポスターを作りました」

と語るのは、事実上、島内唯一と言える宝くじ売場の販売員。

「これだけの金額が、しかもバラで出ていますから、関心が高まっているんだと思います。今はレインボーくじというくじを扱っているのですが、それも今日の15時頃に売り切れてしまいました。6億円の幸運にあやかろうと買っていくお客様が多かったようです」

実はこの店、4年前の年末ジャンボでも2等1億円の当せん者を出している。

「それ以降、当たりが出る店として有名になり、売上げも倍近くになりました。今年の年末ジャンボがどうなるか、今から楽しみ」（同）

みずほ銀行宝くじ部によると、今回販売された宝くじは約2億1000万枚で、1等が20本、前後賞が42本だった。宝くじ売場は全国で9813店舗あるというから、バラで6億円分が1店舗に集中したのは天文学的な確率にも思える。

だが、業界通によると、実際はバラも完全なランダムではない。今回の販売実績が2万~3万枚、つまり全国平均レベルというこの店でも、1等前後賞がバラで集まることは十分ありうるという。

「参拝と改装のご利益」が出た!?

ただし、バラで販売された以上、1等と前後賞が別々に3人の客に引き取られた可能性も高い。1億円以上の高額当せん者は年間約500人しか出ないと言われている。島の人口は約3万人。4年前の当せん者も含め、“億万長者ラッシュの島”と言っても過言ではなかろう。

「2年前、販売員数人が種子島にある宝満神社に高額当せん者が出るように祈願に行っているんです。昨年2月には緑色だった店舗を黄色に塗り替えました。風水なんかでも黄色は金を呼び込むと言われていますから、願をかけて改装したのですが、参拝と改装のご利益が出たのかもしれません」

とは売場経営会社の社員。現在、きちんとした看板を製作中で、今月下旬に完成するという。ちなみに、宝満神社の宮司さんによると、

「当社ではタマヨリヒメを祀っています。社名は、子宝に恵まれたタマヨリヒメの逸話に由来しており、家内安全や商売繁盛にもご利益があると言われています。宝くじ？ 商売繁盛の効果があったのかもしれませんね。私自身は、宝くじは5万円しか当たったことがないんですが」

当せん者は4年前もわからずじまい

それにしても気になるのは、“誰が当せんしたか”だ。もちろん島外の人間も購入しうるわけだが、宇宙センターの観光に訪れたような客が、わざわざかの地で宝くじを買うとは考えにくい。

「4年前もいろいろな噂が流れましたね。島の女子高生らしい、いや土木作業員と聞いた、いやいや南種子町の主婦じゃないかとか。どこどこの会社が急に事業を拡大したから当たったんじゃないか、とかね。皆、噂好きだから」

とは、50代の女性島民。

「でも、結局のところはわからずじまい。ただ、どの噂にも共通しているのが、“最後は島から出て行ってしまった”という点。島が嫌いなのではなく、閉鎖的な空間ですから、大金を手にした時の周囲からの視線や軋轢が容易に想像できてしまうからでしょう」

実際、某男性島民はこんな昔話を披露する。

「もう10年以上前になりますが、私の知人が鹿児島市内の天文館チャンスセンターで買った宝くじで1億円を当てました。50歳くらいの会社員で、奥さんと中学生の男の子と種子島で暮らしていましたが、当せん後しばらくして突然、種子島から出て行ってしまいました。

なんでも、当せんしたことを親族に言ったことで、親戚や知人からお金を貸してほしいとせがまれたり、貸さないと責められたりしたそうです。買い物をしていても当せんしたことを知る他の客のヒソヒソ話が気になったり、と家族も参ってしまった。そういう事情が重なったこともあって島では暮らしていけなくなり、引っ越したということです」

勘違いした親戚が「お金を貸して」と

既に島内の井戸端会議はこの話題で持ちきりだそうで、さる40代女性島民曰く、

「銀行で換金するにしても、鹿児島にある銀行には知り合いの親戚がいたりする可能性も高いから、県外で換金した方が良い、とか、皆やけに具体的な妄想を働かせていますね」

だが、今回の“容疑者”の噂はまだ出てきていない。販売員は言葉を濁すが、どうやら店も確認できていない模様。もしかしたら、当せん者本人もまだ自分が当せんしたと気付いていないのかもしれない。

ただし、種子島で6億円の報はじわじわと島外にも伝播しているらしく、

「県本土に住む親戚から“宝くじ当たったんだって？”と電話が来たんです。実際、私は1万円当たっていて、それを家族にも伝えていましたから、それで話が伝わったのだと思い、“そうなの、当たったのよ！”と答えると、その親戚が深刻な声で“申し訳ないんだけど、お金を貸して”と頼んできたんです。当たったと言っても1万円ですから驚いてしまって。すると、その親戚は“え？ 6億円当たったんじゃないの？”って」（同）

最後は、売場がある中種子町の川下三葉町長の弁。

「これを機に、本土の方からも宝くじを買い求めにやってくる方が増えれば、観光客の増加や島の発展にも繋がりますから、そういった新たな“名所”になっていってほしいですね」

