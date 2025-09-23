µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÁíºÛ¤òÂáÊá¡¡ÕúÁ°À¯¸¢¤Ë¶âÉÊÄó¶¡ÍÆµ¿
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï23Æü¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¡Ê82¡Ë¤ÎÂáÊá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¤·¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¶µÃÄ¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÌÜÅª¤ÇÕú¼â±ÙÁ°À¯¸¢Â¦¤Ë¶âÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤¬ÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏºÛ¤Ï¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¤·¤¿¡£¶µÃÄ¤Ë¤è¤ëÀ¯³¦¹©ºî¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¶µÃÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¹â³Û¸¥¶â¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÉÔÌÀÏ¯¤Ê´Ø·¸¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï2022Ç¯4¡Á7·î¡¢¸µ¶µÃÄ´´Éô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¶â·ú´õÈï¹ð¡á¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýºâºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡á¤Ë¹â³Û¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ç¯1·î¤Ë¤ÏÕú»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢ÕúÁ°À¯¸¢»þ¤ËÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼é·ÏÀ¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¸¢ÀÅìÍÆµ¿¼Ô¡áÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡á¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1060Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¡¢¶µÃÄ¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ò°ÍÍê¤·¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¡£