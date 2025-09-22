プロ野球のデータ分析での知見を子どもへ還元…次世代育成、野球人口増加を目指す

プロ野球のデータ分析などを手掛ける株式会社DELTAは、子会社の株式会社DELTA BASEBALL CLUBを通じて、小中学生を対象とした新しい野球スクール「DELTA BASEBALL SCHOOL」を福岡市内にて開校した。

同社はこれまで、プロ野球のデータ分析やチーム向けコンサルティング事業を展開してきた。本スクールは、それらのノウハウを地域の子どもたちの育成に活かす次世代育成事業として設立されている。

指導面では、全日本野球協会（BFJ）の公認資格を持つコーチが、1人1人の成長段階に合わせた丁寧な指導を行う。さらにトラッキング機器も活用し上達を確認できる定期的な測定会も実施。データ分析の知見を生かし子どもの成長を可視化していく。

またもうひとつの大きな特長として、家庭の負担を最小限に抑える仕組みを挙げている。練習の見守りやお茶出し、車出しといった当番業務は一切不要。さらに福岡市内の自宅近くから練習場までの送迎バスも用意し、保護者の送迎負担も軽減。子どもたちが野球を続けやすい環境づくりを進める。現在チームに所属している子どもも、平日週1回から参加できるため両立が可能だ。

練習場「DELTA THE FARM」は雨でも夜でも練習可能な全天候型。天候によって練習の質が落ちることなく、安定した練習習慣を築くことができる。

スクールの対象は園児から高校生まで。初回体験は無料。公式サイトで受付を行っているほか、練習の様子はインスタグラムでも発信されている。

また練習場「DELTA THE FARM」はスクール生以外のレンタルも可能。軟式・硬式のマシン打撃、マウンドでの投球、トラッキング機器を使っての計測も行うことができる。全レーンを借りると22メートル×24メートルまでスペースは広がりチームでの守備練習も可能に。すでに高校、社会人チームが利用している。（First-Pitch編集部）