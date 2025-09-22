「キャスター付き セッティングフリーテレビスタンド(OD01ミドルブラウン)」使用イメージ

ニトリは、エディオンと共同開発したセッティングフリーTVスタンドを、ニトリネットと全国の一部ニトリ店舗で発売した。モデル名は「キャスター付き セッティングフリーテレビスタンド(OD01ミドルブラウン)」で、価格は29,900円。

32～65型のテレビに対応し、耐荷重は28kg。ベースに低床キャスターが6個ついており、テレビを見たい場所まで、スタンドごとスムーズに移動できる。手軽にテレビを移動できるので、暮らしに合わせた使い方が可能。

さらに「くるくるハンドル」を備え、テレビを取り外さず、テレビを取り付けたまま高さ調節が可能。昇降最大ストローク350mmの無段階で、視聴スタイルに合わせて簡単に高さを調整できる。

転倒リスクを低減するストッパーも搭載。壁が無い場所でも自立が可能。壁寄せでの使用もでき、壁～テレビ背面まで約16cmの省スペースで設置できる。転倒リスク低減ストッパーは、壁寄せ設置時は本体に収納される。

背面はケーブルガイドを備え、スッキリと配線できる。パーツごとのユニット構造とし、組立の手間を大幅に低減。約9分で組み立てができるように設計されている。

外形寸法は600×460×885～1,235mm(幅×奥行き×高さ/テレビ取付金具上端部高さ)で、重量は16kg。