大河ドラマ『べらぼう』の第37回（2025年9月28日放送予定）について、YouTuberで大河ドラマ考察を得意とするトケルさんが、自身のチャンネルで詳細な考察を展開した。公開されている公式あらすじをもとに、独自の解釈と想像を交えて、江戸出版界の激動と登場人物たちの心の内を語った。



動画の冒頭でトケルさんは、ドラマのサブタイトル「地獄に経典」に注目し、「完成の改革による出版統制が、作家たちにとって地獄のような苦境をもたらしたことを表現しているんだと思います」と解説。小井川春町の自害による激震と、松平貞信が推し進める苛烈な改革、そして江戸の出版界全体に広がる混乱をわかりやすく語った。



また、北尾雅信（後の歌川馬琴）の葛藤にも光を当てる。「春町の悲劇的な最後を目の当たりにして、下作の執筆に躊躇していました。現在の政治情勢下で風刺的な内容を書くことの危険性を指摘するのかもしれません」と、作家が置かれた危機的状況を強調した。蔦屋十三郎の「出版文化を守りたい」という苦悩や、吉原の危機を救おうとする新企画誕生の裏にも、ドラマならではの人間ドラマがあるとし、「蔦屋にとって、吉原はかけがえのない大事な場所。自分が江戸の出版文化を守らないといけないという気持ちもあるのかもしれない」と熱弁した。



さらに、松平貞信の本心についても大胆に推察。「春町の死について、貞信は複雑な感情を抱いていたと思いますし、奇病史の取り締まりを強化していましたが、春町に死んでほしかったわけではないと思います」としつつ、「あるところからは、貞信自身でもコントロールできない統制が進んでしまうのでは」と、改革者の孤独と揺らぎにも注目した。



動画のまとめでは、「実際の放送とは異なる可能性がある」と注意を添えつつ、「皆さんの感想をコメント欄で共有しながら、この激動の時代を一緒に考察していきたい」と視聴者に呼びかけた。トケルさんの熱い考察は、今後の展開に向けて多くの視聴者の興味をかき立てそうだ。