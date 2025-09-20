この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気ポイ活YouTuber・鬼丸征也氏が自身のチャンネルにて、「【VポイントPay】11月から還元率引き上げ！他社カードからのチャージ手数料もゼロになる？！」と題した動画を公開。動画内では、三井住友カードが提供するバーチャルプリペイドカード「Vポイントペイ」の11月大規模アップデートについて、実際の利用体験を交えながら詳しく解説した。



鬼丸氏はまず「Vポイントペイ」とは何なのかを紹介し、アプリでのチャージ体験を実演。iPhoneユーザーの場合はAppleウォレットに登録し「タッチ決済で支払える便利さが特長」と強調。その上で「Vポイントペイが11月から大きくアップデートされる」と話し、主な変更点として『カード利用時の還元率』『三井住友カードからのチャージ時還元』『他社カードからのチャージ手数料』の3ポイントを挙げた。



還元率については、ID決済は現状維持で「0.25%」、ビザのタッチ決済のみ「0.5%」へと倍増。「これは嬉しい改定内容」としつつ、「ビザのタッチ決済やビザ加盟店で使うほうがお得なので注意」だと助言した。しかし、三井住友カードからのチャージ還元は「0.25%」から「0%」に廃止されることが判明し、「結局プラマイゼロじゃんというお話」と辛口に指摘した。



最も注目されたのは“他社カードからのチャージ手数料の無料化”だ。鬼丸氏は「もしこれが本当であれば結構Vポイントペイの幅が広がってくる」と期待を語りつつ、「公式サイトには現状未記載のため注意が必要」と利用者に呼びかけた。また、実際にキャッシュやJALペイからチャージ実験も敢行。「11月からは手数料がかからなくなるはずだが、今やると204円取られるので注意」と、実体験を踏まえ忠告した。



動画終盤では「こういったチャージ系のお話は良いルートがすぐ封鎖されることもある」とリスクへの注意喚起も忘れず、「休日にお得情報を試してみてほしい」とまとめた。ポイ活上級者からシンプルなルートでお得を狙いたいユーザーまで、Vポイントペイのアップデートが今後どのような影響を及ぼすか、続報にも注目が集まる内容となっている。