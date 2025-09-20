¹ü¤Þ¤ÇÁé¤»¤ë¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö´é¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤Ï¡©
´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤ËÂç¤¤¯´Ø·¸ ¡Ö¹ü°Ñ½Ì¡×¤È¤Ï¡©
ËË¤Î¤¿¤ë¤ß¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Î¤¯¤Ü¤ß¡¢¤Ü¤ä¤±¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¡Ä¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¯¤ëÇº¤ß¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÈ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë¡Ö´é¤Î¹ü¡×¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î´é¤«¤é¤½¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¹ü°Ñ½Ì¡×¡£¤½¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½ËÉºö¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÊËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï°å³ØÅª¸¦µæ»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯°ìÈÌÅª¤Ê·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ë¤ÏÈéÉæ¤ÎÃÆÎÏÄã²¼¡¢¶ÚÆù¤Î¿ê¤¨¡¢»éËÃ¤Î¸º¾¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¡¢¹ü°Ñ½Ì¤Î¿Ê¹Ô¤ä´é¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö´é¤Î¹ü¤¬°Ñ½Ì¡×¤Çµ¯¤³¤ëÊÑ²½
ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÀìÌç»ï¡ØAesthetic Surgery Journal¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤â¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë´ããÝ¡ÊÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Î¹ü¡Ë¤ä¾å³Ü¹ü¤¬°à½Ì¤·¡¢¤³¤ì¤¬ÌÜ¤Î²¼¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ä¤¿¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ü°à½Ì¡×¤È¤Ï¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¹ü¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢Áé¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¡£´é¤Î¹ü¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃ¤Ë¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¡¢ËË¡¢¸ý¸µ¤Î¹ü¤Ï²ÃÎð¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¹ü¤¬Áé¤»¤ë¤³¤È¤Ç´é¤Î¡ÖÅÚÂæ¡×¤¬Êø¤ì¡¢ÈéÉæ¤ä»éËÃ¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤¿¤ë¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Âç¤¤Ê¸¶°ø¡£
Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç²È¤Î´ðÁÃ¤¬Éå¿©¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë³°ÊÉ¤òÅÉ¤êÄ¾¤·¤Æ¤â¡¢´ðÁÃ¤¬ÀÈ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²ÈÁ´ÂÎ¤¬·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¡£
ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ÈÈè¤ì¤¿°õ¾Ý
ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Î¹ü¤¬Áé¤»¤ë¤È¡¢´ãµå¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾å¤¬¤¯¤Ü¤ó¤À¤ê¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Ë±Æ¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥Þ¡×¤ä¡ÖÈèÏ«´¶¡×¤¬ÄêÃå¤·¡¢¼ÂÇ¯Îð°Ê¾å¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ü¤ä¤±¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÊ¿Ã³¤Ê´é
ËË¹ü¤ä³Ü¤Î¹ü¤¬Áé¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´éÁ´ÂÎ¤ÎÎØ³Ô¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´é¤¬¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿Ê¿Ã³¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¸ý¸µ¤Î¡Ö¤Ø¤Î»ú¡×¤È¼ä¤·¤¤°õ¾Ý
¸ý¼þ¤ê¤Î¹ü¡Ê¾å³Ü¹ü¤ä²¼³Ü¹ü¡Ë¤¬Áé¤»¤ë¤È¡¢¸ý³Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤â¿ê¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý¸µ¤¬¡Ö¤Ø¤Î»ú¡×¤Ë¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¸ý¸µ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¼º¤ï¤ì¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬¼ä¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¡Ö¤¿¤ë¤Þ¤Ê¤¤ÅÚÂæ¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ
