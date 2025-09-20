【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年9月22日〜9月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月22日〜9月28日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年9月15日〜9月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では焦らないようにしましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
新しいことに挑戦したい気持ちが強くなります。実行するにしてもしないにしても、色々な準備が必要でしょう。先に対人面での上手な立ち回りを習得すると得られるものがあります。仕事や公の場では環境の変化を望むより、自分の底上げを頑張る方が、望んでいる結果には結びつきやすい時です。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手の好みに色々と染まっていきます。でも、すぐに結果は求めないようにしましょう。「これだけ頑張っている」と付加価値を付けてしまうと、一気に印象が下がります。シングルの方は、いつも穏やかさをキープしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がまだまだあなたの細かい部分まで観察しています。
｜時期｜
9月23日 夢が膨らむ ／ 9月25日 薄れる縁がある
｜ラッキーアイテム｜
車窓
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞