

TWICE（撮影：田中聖太郎）

ガールズグループTWICEが、6度目のワールドツアーの日本公演となる、『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を東京ドームで迎えた。

本ツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』は、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができる。

そんな本公演の1曲目は今年7月に韓国でリリースされ、瞬く間にヒットをした楽曲「THIS IS FOR」からスタート。1曲目から会場の興奮は最高潮へ。会場から割れんばかりの歓声が寄せられた。そこから、「Strategy」「SET ME FREE」「I CAN’T STOP ME」といったTWICEの世界的ヒットソングを連続披露。会場は熱狂の渦に飲み込まれた。

また先月8月27日にリリースした日本6枚目のオリジナルアルバム『ENEMY』からタイトル曲「ENEMY」も披露された。イントロが流れるとひときわ大きな声援が寄せられた。更に、ONE OK ROCKのTakaさんとToruさんが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」も歌唱。ジヒョが書き下ろしたエモーショナルな歌詞に、胸を打たれる人は多かっただろう。

そしてジョンヨンが「ここで私たちから告知があります！」と言うと、ミナがサプライズ発表！今年韓国デビュー10周年を迎えるTWICEが、10周年を記念したドキュメンタリー 映画『ONE IN A MILL10N』の日本公開を発表！今年10月24日から全国の映画館で放映スタート予定。

そんなサプライズ発表のあとのエンドソングは、ファンから根強い人気を誇る日本10枚目のシングル「Hare Hare」。TWICEは東京ドームにて、再び圧倒的なパフォーマンスと、圧巻のヒット曲で伝説の公演を披露した。今回の日本公演では国内累計40万人を動員。今年も全国のONCEを魅了した。

更に終演後LEDに投影された”緊急告知”。来年2026年春に『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演を発表！（詳細は後日発表）最後までサプライズづくしとなった。