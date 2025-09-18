アニメ「青のオーケストラ Season2」が、NHK Eテレにて10月5日17時より放送開始となる。

本作は阿久井真氏が「マンガワン」と「裏サンデー」で連載しているマンガが原作。元天才ヴァイオリニストの青野が高校のオーケストラ部の世界に入り、個性豊かな仲間たちと青春の音を響かせていく物語となっている。

Season2では夏の定期演奏会を終え、3年生が引退した海幕高校オーケストラ部が、2年生を中心とした新体制で全国コンクールを目指す日々に突入する。

またOPテーマはGalileo Galilei、EDテーマはチョーキューメイが手掛ける。

「青のオーケストラ Season2」詳細

・放送開始日：10月5日より毎週日曜17時～

・放送局：NHK Eテレ

・最速配信：未定

□「青のオーケストラ Season2」の放送・配信情報ページ

【アニメ『青のオーケストラ』PV第3弾】【「青のオーケストラ Season2」あらすじ】

演奏することを辞めた元天才ヴァイオリニスト・青野が出会った高校のオーケストラ部の世界。個性豊かな仲間たちが情熱を音楽にのせて織りなす、青春のアンサンブルドラマ。

世界的ヴァイオリニストである父のもとコンクールで活躍し、天才少年と呼ばれた青野 一。とある理由からヴァイオリンを封印して無気力になっていたが、中3の秋に同級生の秋音 律子との出会いをきっかけに音楽への情熱を取り戻す。青野は秋音とともにオーケストラ部のある海幕高校に進学するが、そこは強豪校の厳しい練習と、さまざまな悩みを抱えた部員たちが一つの音を作るためにぶつかり合う世界で…。

(C) 阿久井真／小学館／ＮＨＫ・ＮＥＰ・日本アニメーション