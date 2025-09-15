9月13日に開幕した「東京2025世界陸上」。世界陸上が東京で開催されるのは1991年以来34年ぶりと、大いに盛り上がりをみせているが、なかでも注目を集めている存在が “アンバサダー” だ。

1997年から13大会連続でTBSの世界陸上メインキャスターをつとめた織田裕二が、今回の世界陸上では「スペシャルアンバサダー」。そして「TBS世界陸上アンバサダー」として、TBSの中継に出演しているのが、女優の今田美桜だ。

その今田の “ビジュアル” に熱い視線が注がれている。Xには

《やっぱり今年の世界陸上は今田美桜の前髪やな》

《前髪あり今田美桜破壊力やばい笑可愛い》

など、「前髪あり」のビジュアルを称賛する声があふれている。

「今田さんの髪型といえば、おでこを出したロングヘア。特にポニーテールのイメージが強いのではないでしょうか。現在放送されている洗剤『アリエールMiRAi』や『タウンワーク』のCMでもおでこを出したヘアスタイルですし、ヒロインをつとめるNHK連続テレビ小説『あんぱん』でも、ずっとそうでした。

ヒロインが50代になって、ようやくショートカットでパーマをかけたような髪型になりましたが、それでも前髪はありません。こうしてこともあり、前髪がある今田さんの姿が新鮮に映るのでしょう」（芸能記者）

Xには

《あんぱんののぶさんで前髪なしの今田美桜ちゃんばっか観ててそれもステキだけど、前髪下ろしてるととんでもなくかわいいね》

《朝ドラあんぱんの「のぶ」として見てるから前髪ありが新鮮に見える！》

との意見も多くみられる。

「今田美桜Staff」による公式Xが9月14日更新され、《東京2025世界陸上 明日もぜひご覧ください！》というコメントとともにアップされたのは、国立競技場のトラックをバックに、ピンクのシャツを着た今田の写真。髪型はもちろん「前髪あり」だ。

この投稿にも、

《可愛い美桜ちゃん観たいが為に世界陸上観てる》

《髪型変えるだけでこんなに印象変わるのか》

などのコメントが多数。

世界陸上は9月21日まで。主役はアスリートだが、アンバサダーも応援したい。