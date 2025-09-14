ポーランドがロシアのドローン攻撃の脅威に備え、13日に予防次元で自国と同盟国の軍用機を領空に配備したと明らかにした。ウクライナと国境に接するルーマニアもこの日自国領空にロシアのドローンが出現し戦闘機2機を出撃させた。この日ルビオ米国務長官はこうしたロシアのドローンの隣接国領空侵犯に対し「容認できない」と批判した。

AP通信によると、ポーランド軍作戦司令部はこの日午後にXを通じ、地上基盤防空偵察システムが最高警戒態勢にあると公開した。

ポーランドのトゥスク首相もこの日Xに「ウクライナ上空からポーランド国境付近を飛行するロシアのドローンの脅威に対応しポーランド領空でポーランドと同盟国の航空機の予防的作戦が始まった」と明らかにし、「地上防空システムは最高警戒態勢に入った」と明らかにした。

ポーランド航空当局は今回の作戦に向けた軍用航空活動に向けポーランド東部の都市ルブリンの空港が閉鎖されたと伝えた。

この日ウクライナと国境を接するルーマニアの領空にもロシアのドローンが出現し戦闘機2機が出撃した。

ルーマニアのモシュテアヌ国防相は「2機のF16戦闘機が緊急発進してロシアのドローンを追跡し、レーダーから消えるまで監視した」と説明した。彼は「ドローン出没地域の住民に危険はなかった。ルーマニアは自国領空を守護しロシアの侵略に対抗して警戒を緩めないだろう」と警告した。

ポーランドは10日午前に19件の領空侵犯が確認され、ロシアのドローン3〜4機を撃墜したと公開した。だがロシアはポーランド国内の目標物攻撃を計画したことはなく、領空を侵犯したドローンがロシア製という証拠はないとしてポーランドの主張を否定している。

ルビオ米国務長官は13日、ワシントンDCの空港でイスラエルと英国に向かう前に記者らから関連質問を受け「容認できず、不幸で危険な展開。われわれはこうしたことが再び起きることを望まない」と答えた。

ルビオ長官は「ドローン飛来が意図的である点は疑う余地がない。重要な質問はドローンをポーランド国内を具体的に狙って飛ばしたのかということだ。もしそうしたものだと証拠上現れるならば、それは明らかに非常に緊張を高める動き」と話した。続けて「様々な別の可能性もあるが、われわれは具体的な判断を下す前にあらゆる事実関係を確認しわれわれの同盟らと協議したい」と付け加えた。