【USJ】ポップコーンまみれのポチタやサーカス団ゾンビ姿のスヌーピーに、クールなバイオまで！ハロウィーン限定グッズを紹介
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、今年もハロウィーン・イベントを2025年11月3日(祝)まで実施中。ポケモンたちのパーティがパワーアップした昼の「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」や、ゾンビがあふれる「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で笑い声や絶叫がパーク中に響いている。
【写真】パーク書き下ろしのイラストを使用したチェンソーマングッズにも注目
本記事では、チェンソーマンやスヌーピー、バイオハザードの限定グッズを紹介。さらに、「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」に登場するオリジナルキャラクター「スマイリー」のグリーティングもお届けする。
■描きおろしイラストを使用したTシャツや、ポチタのカチューシャが登場
悪魔の息遣いや血しぶきを全身で感じられる「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」が昨年に引き続き登場。スクリーンで大暴れするスマイリーが、なんと今年はグリーティングを開催。小さめのサイズ感と、飛び回るようにスーッと移動する様がかわいい！
アトラクションのあとだと若干恐怖を覚えてしまうかもしれないが、ここではゲストに神対応してくれるので安心してほしい。
今だけ購入できるグッズも満載で、なかでも注目はTシャツだ。フードをむさぼるパワーやハリウッド・ドリーム・ザ・ライドに乗るデンジたちなど、パークを満喫するキャラクターの様子がプリントされている。
実は、アトラクションを出てからショップに向かう通路の上に設置されたスクリーンにも1シーンずつ映されているので、合わせて確認してほしい。
ポチタのカチューシャは、ポップコーンをひっくり返した様子を表現。散らばったポップコーンを装着すれば気分が盛り上がるはず。ぶらさがりマスコットは、バッグなどに付けて一緒におでかけしよう。こっそりどこかに描かれたスマイリーも、ぜひ探してみて。
■スヌーピーは「サーカス団ゾンビ」の仮装を披露
毎年ホラー・ナイトにちなんだ姿を披露してくれるスヌーピーグッズを楽しみにしているファンも多数。今年はまさかの「サーカス団ゾンビ」に扮していて、ちょっぴりムスっとした表情もポイント。ピエロに扮したウッドストックは、赤い鼻とカラフルなアフロが超かわいい！
カチューシャは、キラキラの大きな耳もポイント。ペンケースなど、日常使いできるアイテムもそろう。
■バイオハザードの世界を間近に感じるグッズ&アトラクション
バイオハザードのゾンビ犬は、左右で違う目や腕がポイント。不気味かつキュートで、もっちりした質感を楽しめる。
ラクーン市警のロゴが描かれたバインダーもおすすめ。しっかりした作りで、職場でも大活躍すること間違いなし。
クリス、ジル、レオン、クレアの凛々しい表情が目を引くフェイスタオルやクリアファイルも見逃せない。
バイオハザードはグッズだけでなく、昨年からパワーアップを遂げた360度ライブ・ホラー「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」もチェックして。舞台となるのは、打ち棄てられたアンブレラ社の研究施設。次々と襲いかかってくるゾンビやクリーチャーは大迫力！人が噛まれたかと思えば歴代ヒーローが続々と現れ、ゲストを助けてくれる。目の前で繰り広げられるバイオハザードの世界に、ゲームファンでなくても大興奮間違いなし。
ライターは怖がりのためゲームをプレイしたことはないのだが、渋さあふれるクリスにうっとり。さらに、レオンには助けてもらったあとにウインクをされ、怖さよりもときめきが勝ってしまった。
光や煙、水などの演出が加わったアクションにももちろん感動。しかし銃撃戦が激しすぎて、「わたし撃たれてない!?穴あいてない!?!?」と何度も確認するのだった。
パークではほかにも、グローバルメイクアップブランド・KATEと初共創した新感覚アトラクションやハミクマのパーティなど、楽しみがいっぱい。ハロウィーンを全身で体感して。
取材・文=上田芽依
撮影=大西二士男
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
(C)CAPCOM
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
