¥Ä¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥¿¥ï¡¼Ð§¡×¡£¤½¤Ð½è ¶ÈÊ¿¶¶¤«¤ß¤à¤é ¤Î¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÌ¾ÊªÐ§¤ò¿©¤Ù¤Æ¤­¤¿

ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤·¤Æ¡¢ÇùÁ³¤È¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¾ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬À¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£²æ¡¹&GP¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥¯¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡ª
¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¡Ö¤½¤Ð½è ¶ÈÊ¿¶¶¤«¤ß¤à¤é¡×¡£¤³¤³¤ËÌ¾ÊªÐ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯ÁÏ¶È¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤«¤éÅÌÊâ2¡Á3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤â¡¢¤½¤ÎÐ§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ë¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤ÎÐ§¤Ç¤¹¡£
¢¥ÊÉ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£º£²ó¤ÎÌÜÅö¤Æ¤Ï¿Æ»ÒÐ§1000±ß¤äÅ·Ð§1500±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä
Å¹¤ËÆþ¤ê¡¢Âî¾å¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤¹¤°È¯¸«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¿¥ï¡¼Ð§¡×2000±ß¡£¡ã¡¥¨¥Ó¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¥Õ¥¿¤ò¼è¤ê»®¤Ë¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Á¡ä¤È¡¢¿©¤ÙÊý¤ÎÀâÌÀ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥ï¡¼Ð§¡×2000±ß¤òÁáÂ®ÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÅ·Ð§¤Ï¥¿¥ï¡¼´¶¤¿¤Ã¤×¤ê
¢¥¡Ö¥¿¥ï¡¼Ð§¡×2000±ß¡£Ì£Á¹½Á¡¢¤ª¿·¹á¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ä¤
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤Ï·Å·¤¬¥¹¥Ã¥¯¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÐ§¡£¥Õ¥¿¤¬ÇØ¸å¤Ç³¤Ï·Å·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡©¡¡ÁáÂ®·×Â¬¤Ç¤¹¡£
¹â¤µ¤ÏÌó27cm¡¢½Å¤µ¤Ï838g¡Ê¥Õ¥¿¤Î245g´Þ¤à¡Ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê³¤Ï·Å·3ËÜ¤Î²¼¤Ë¤«¤ÍÈ¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤Ï·Å·1ËÜ¤Ï20cmÄ¶¤¨¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¡¢Ç®¡¹¤Ç¤¹¡£
¢¥¹â¤µÌó27cm¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÅòµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¿¥ï¡¼Ð§¡×¡¢³«È¯¤ËÌóÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢2010Ç¯¤Î3·î¤ËÈ¯Çä¡£¤Þ¤À¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬´°À®¤¹¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î333m¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¥½Å¤µ¤Ï838g¡Ê¥Õ¥¿¤Î245g´Þ¤à¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¼Â¼Á593g¡£¹â¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬´°¿©¤·¤ä¤¹¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢È¯Çä¤·¤Æ¤«¤é15Ç¯Ä¶¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡£¼ÂºÝ¡¢½µ¤Ë300¿©¤â¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¥Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤Ä¤æ¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤Æ¡£Âì¤Î¤è¤¦¤Ë²¼¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ó¤ÏÂç¤¤Ê¥¯¥Þ¥¨¥Ó¤Ç¡¢¥´¥Ï¥ó¤ÏÉÙ»³»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡£ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¤Ä¤æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ44Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤È·Ñ¤®Â¤·¡£Å¹¼ç¤ÎÉã¤ÎÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ·¤×¤é¤¬ÈþÌ£¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å·¤×¤éÌý¤Î·Ñ¤®Â¤·¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£°ß¤â¤¿¤ì¤·¤Ê¤¤¡×
¢¥¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬ÊÂ¤ÖÅ¹Æâ¡£¥¿¥ï¡¼Ð§¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡Ö¥¿¥ï¡¼Ð§¡×¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë600¼Ò¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Åìµþ´Ñ¸÷¤ÎÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÄ®¤Î¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢11:50¡Á12:45¤Î´Ö¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶á½ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀÊ¤ò¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ï¡¼Ð§¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢³«Å¹¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¤Þ¤¿¤Ï13»þ°Ê¹ß¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Ð½è¡¡¶ÈÊ¿¶¶¤«¤ß¤à¤é
½»¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶ÈÊ¿1-18-13
TEL¡§03-3625-1205
±Ä¡§11:00¡ÁÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
µÙ¡§ÌÚÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç±Ä¶È¡Ë
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤¤¤·¤¶¤ï¤ê¤«¤³¡¡¼Ì¿¿¡¿±üÀ¾½ßÆó¡ä
