スーパーマリオ４０年、いまや世界で人気の「マルチタレント」に…シリーズ４３作で計４・５億本販売

任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」が１３日、発売から４０年を迎えた。

世界的に知られたゲームシリーズとして、世代を超えて根強い人気を保ち続けている。近年は、映画やテーマパークなど、多方面の娯楽で活躍する「タレント」としても存在感を高めている。（寺田航）

「色あせない」

スーパーマリオは、主人公の「マリオ」や「ルイージ」らを操り、敵や仕掛けに満ちたコースを攻略するアクションゲーム。任天堂の歴代家庭用ゲーム機と伴走する形で成長を遂げた。１作目となるスーパーマリオブラザーズは、家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ（ファミコン）」向けに発売された。４０００万本超が売れ、世界的な大ヒットとなった。

当初は、左から右方向に進む横スクロールゲームだったが、９６年に発売されたゲーム機「ニンテンドウ６４」向けに発売された「スーパーマリオ６４」では、３Ｄのアクションに刷新。その後の「Ｗｉｉ（ウィー）」、現在主力の「ニンテンドースイッチ」などにもマリオのシリーズ作品が発売され、これまでにシリーズ４３作品で計４億５２００万本（２０２５年３月末時点）を売り上げた。

幼少期から「スーパーマリオブラザーズ」で遊んでいたという愛知県の会社員男性（３５）は「今でもマリオの新作が出ると、つい欲しくなる。シンプルなゲームだが時代に合わせた面白さがあり、いつまでも色あせない」と話す。

ハリー・ポッター上回る

マリオの活躍の幅は、ゲームの枠にとどまらない。

政府の公表資料によると、世界の人気キャラクター別ＩＰ（知的財産）累計収入（２３年まで）で、「マリオ」は３８０億ドル（約５・６兆円）で９位。「ポケットモンスター（１位）」、「ハローキティ（２位）」には及ばないが、「ハリー・ポッター（１１位）」を上回る。

任天堂のゲームデザイナーとして「マリオ」や「ゼルダの伝説」などのヒット作を生み出した宮本茂フェローが、自社を「タレント事務所」と表現するなど、任天堂は近年、ＩＰの外部展開を強化している。

２１年、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）にマリオの世界観が体験できるエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープン。２３年には、任天堂が米映画制作会社イルミネーションと共同で制作したアニメ映画が公開され、２４年には京都府宇治市に、任天堂のゲームなどを展示するミュージアムも開設した。

ゲーム総合メディア「ファミ通」グループの林克彦代表は、「マリオにはとげとげしいところがなく、家族で安心して遊べるのが、幅広い世代の支持を集めてきた理由だろう」とした上で、「新しいゲーム機が登場すると、マリオが新しい遊び方を提案する。ゲームの作り手たちにとって『ベンチマーク』（基準）のような存在になっている」と評価する。

◆マリオ…仕事は配管工で、ルイージは弟。ひげに大きな鼻、オーバーオールのスタイルは、「ドット絵」で表現しやすい見た目とするために設定された。１９８１年のアーケードゲーム「ドンキーコング」に初めて登場。当時は名前が決まっておらず、「ジャンプマン」などと呼ばれていた。