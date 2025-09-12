東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返した後に、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長が１２日未明にＸ（ツイッター）投稿した。投稿時間は午前１時１５分と記されている。

鴨川市のメガソーラー建設反対アカウントを引用し、「鴨川のメガソーラー問題は伊豆高原と同時期から活動してきた初期の頃からのメンバーです。しばらく動きがありませんでしたが、このところ急に動きが活発化しています」と記し「鴨川市メガソーラー問題にもみなさま、是非注目をよろしくお願いします このままなし崩し的に開発を許してはいけない」とした。

またもコメントが殺到。「関係無いやろ」「メガソーラーネタを出しておけば市民に応援されると思うところが勘違い甚だしい」「何でもメガソーラーと言い続ければ、市議選でも市長派が当選出来ると思っている」「今回の不信任決議とメガソーラーの関連性を教えて」「多額の税金を無駄にしないでください」「まだ起きていたんですね」「君じゃ無くても大丈夫」「鴨川のメガソーラー問題より、自分の問題を早く解決しようょ（笑）」「異常でございます」「論点を逸らさないで下さい、問われているのは卒業証書の存在です」「『許してはいけない』のは、あなたの卒業証書偽造と伊東市民に不誠実な態度」「他の市の名前とか出すな」「で、なんでアナタは辞めないの？」「卒業証書はよ！！」と荒れ模様となっている。

「メガソーラーを止めてください」「全国のメガソーラー反対！」のコメントも投稿されている。