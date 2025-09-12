モーニング娘。'25のメンバーで活動休止中の北川莉央（21）が10日、約5カ月ぶりにコメントを発表した。この日、モー娘。も所属するハロー！プロジェクトの公式サイトで北川の活動休止継続が発表されていた。



【写真】生田の卒業公演は欠席 羽賀＆横山はどうなるのか…

公式サイトでは北川について、13日からスタートするツアー「モーニング娘。'25 コンサートツアー秋～Movin' Forward～」に出演しないことが伝えられた。「活動は12月発売予定のシングルに向けて再開すべく準備を進めております。引き続き見守っていただけましたら幸いです。」と年内には活動を再開する方向性であることも明かされた。



発表にあわせて、北川のコメントも掲載された。「ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません。12月発売予定のシングルに向けて活動を再開できるよう、今後とも精進して参ります。何卒よろしくお願いいたします。」というシンプルなもの。ただ、4月17日の活動休止発表でコメントを出して以降、沈黙を貫いていた北川が約5カ月ぶりに“動いた”形となった。



北川は7月8日に開催された春ツアーのファイナル、前リーダー・生田衣梨奈（28）の卒業公演には参加できなかった。秋ツアーではメンバーの羽賀朱音（23）と横山玲奈（24）が、グループとハロー！プロジェクトを卒業し、芸能界を引退することが決まっている。北川が先輩2人をステージ上で見送ることができるのかは不透明な状況だ。



北川については、今年の4月12日ごろ、ネット上でいわゆる「裏アカ」とみられるSNS上のやりとりが流出していた。流出しているやりとりの中では、先輩や同期のメンバーに対する批判的な愚痴がつづられていた。



北川は同14日に自身のブログで「私のしてしまったことは、決して許されるものではありません。」とコメント。「深く反省しています。このたびは本当に申し訳ございませんでした。」と謝罪した。



その後、同17日に活動休止が発表された。発表時には「今回傷つけてしまったメンバー、一人一人にも直接謝罪をしました。現在出ているものに関しては、大学で仲の良かった女性の友人1人とSNS上で日常や仕事のことを送り合っていた時のものです。やり取りしていく中で誇張して書いてしまい、更に意味を理解せずに不適切な表現も使ってしまいました。とても軽率な行動であったと自覚しています。自分を見つめ直し、改める期間にするべく暫くの間活動を自粛いたします」と自身の言葉で説明していた。



（よろず～ニュース編集部）