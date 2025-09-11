お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（52）が11日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。最近“炎上”した出来事について語った。

パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之が「最近はSNSで、何かやるとすぐに炎上するから」と話すと、渡部は「切り抜か（れる）だし、今写真盗撮だから、街中のLUUP（ループ）とかあるじゃん、（レンタルの）電動（キックボード）、あれも乗ってたら写真撮られて」と振り返った。

さらに「この間なんかあれよ、新幹線で仙台の帰りで、牛タン弁当、温かくなるやつ、加熱してたら写真撮られて、生意気だったって」とぶっちゃけ。

「これマジだからね、俺どうも生きづらいのよ」と語ると、「待って俺、5年たってるんだから。それはさ、加熱式弁当は許してよ」とかつての騒動に言及してぼやいてみせた。

「LUUPもね、外車も乗らない、タクシーもやめて、やっとLUUPなわけよ。LUUP封じられちゃうともうないんだ、移動手段が。徒歩しかない」と自虐的に語ると、「徒歩は徒歩で汗だくで歩いてたら、あいつはなんか反省アピールしてるとか、しわくちゃのTシャツ着ただけで言われるんだから。わざと演出してるあいつはって」と続けた。

周囲からよく行動を観察されていると言い、「監視の目で見てるから、反省したかのフィルターで見ちゃってるから、全部鼻についちゃう、そういうの」「本当に何もできない」と話した。

「もうラーメン屋入ってもデフォルトの最初のしょうゆラーメンしか頼めない。味噌、具とかできない。味噌バターコーンとか、バターコーン？あいつ、バターとコーントッピングしやがったよって。生意気だよ、あんな騒動起こしといて、おいおいおい」と冗談めかして話して笑わせた。