ËÜÅÄÍã¡¢3¤«·î´Ö¤Î¥²¡¼¥àÂç²ñ¤Ë»²Àï¤Ç¡Ö²Ë¤Ê¤Î¡©¡×¿ÉíåÀ¼¤â¥²¡¼¥Þ¡¼¤«¤é¤Ï¡ÈÂçÎÌ¤¤¤¤¤Í¡É¤ÎÂç´¿·Þ
¡¡¡È¥²¡¼¥à¹¥¤·ÝÇ½¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄÍã¤¬¡¢º£Ç¯9·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥²¡¼¥àÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¿Éíå¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®°¦ÊóÆ»¤Î¸¦½¤°å¡©¡ÖËÜÅÄÍã¤È¥Ç¡¼¥È¡×¾×·â¤ÎÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ
»³ÅÄÎÃ²ð¤â¥×¥í¥²¡¼¥à»²Àï
¡¡ËÜÅÄ¤¬»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¡ØLeague The K4sen¡ÊLTK¡Ë¡Ù¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Îk4sen¡Ê¤«¤»¤ó¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÁíÀª40Ì¾¤¬4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡ØLeague of Legends¡Ê¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¶¥¤¦¡£
¡ÖËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Û¤ó¤À¤Î¤Ð¤¤¤¯¡Ù¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¼Â¶·¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÉý¹¤¯¡¢ÏÓÁ°¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¡£¿Íµ¤YouTuber¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥²¡¼¥à»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜÅÄ¤¬¡ØLTK¡Ù¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢9·î9Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÔËÜÅÄÍã¤¬Âç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î!?¡¡¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ô¤â¤È¤â¤ÈÂç²ñ¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¡ª¡Õ¡Ô¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò3¤«·î´Ö¤âÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡Õ¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ô¥²¡¼¥à¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅÄÍã¤Ã¤Æ²Ë¤Ê¤Î¡©¡Õ¡Ô3¤«·î´Ö¤ÏÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Õ¡ÔËÜ¶È¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤â¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê¸«Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤¬¿¼ÌëÂÓ¤Î¤¿¤á¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ì±þ¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤«¤Ê¤êÇö¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜÅÄ¤Î¡ØLTK¡Ù»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ï9·î10Æü¤Î»þÅÀ¤Ç5Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£¥²¡¼¥à³¦¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÀè·î¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥²¡¼¥à¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëHey!Say!JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬¡¢¥×¥í¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡ØCrazy Raccoon¡Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥é¥¯¡¼¥ó¡Ë¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤â¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ô¥²¡¼¥à¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Õ¡Ô¡É»³ÅÄ¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¹¤®¡Õ¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤È¤â¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ËÜ¶È¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥²¡¼¥à»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅÄ¤Î¡ÈËÜ¶È¡É¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¡ª