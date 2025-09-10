ホーチミンの家庭料理がとびきり旨い、蒲田のベトナム料理店 名物「バインセオ」が何度食べても飽きない美味しさだった
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田のベトナム料理店『THI THI（ティティ）』です。
蒲田の地下に潜む本物のベトナムで異国情緒を味わう！
ベトナム料理ならここ一択。と蒲田に引っ越してきたお客さんもいるほどだ。何を隠そう筆者も常連。せっせと通うのは訳がある。
1．ホーチミンの家庭料理が飛びきり旨いこと。
2．地元の食堂さながらの居心地の良さ。
3．客の8割がベトナム人の日もある圧倒的現地感！
つまり本物ってことです。
バインセオ（ベトナム風お好み焼き）1375円
定番「バインセオ」は味も大きさも満点だし、米粉生地で挽き肉を包んだ「バインクォン」は何度食べても毎回感動。現地のお母さんらが作る素朴な味がいいんだよなあ。
この幸せをぜひあなたも。ベトナム焼酎で酒盛りする陽気な客を見かけたら、それはきっと私です。
マネージャー：タオレンさん「ベトナム料理は生野菜をたくさん使うヘルシーさが魅力です」
蒲田『THI THI（ティティ）』
［店名］『THI THI（ティティ）』
［住所］東京都大田区蒲田5-26-6地下1階
［電話］03-3731-1549
［営業時間］16時〜22時（21時半LO）※土・日・祝は12時〜
［休日］月
［公演］JR京浜東北線ほか蒲田駅東口から徒歩5分
撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
