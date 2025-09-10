全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田のベトナム料理店『THI THI（ティティ）』です。

蒲田の地下に潜む本物のベトナムで異国情緒を味わう！

ベトナム料理ならここ一択。と蒲田に引っ越してきたお客さんもいるほどだ。何を隠そう筆者も常連。せっせと通うのは訳がある。

1．ホーチミンの家庭料理が飛びきり旨いこと。

2．地元の食堂さながらの居心地の良さ。

3．客の8割がベトナム人の日もある圧倒的現地感！

つまり本物ってことです。

バインセオ（ベトナム風お好み焼き）1375円

『THI THI（ティティ）』バインセオ（ベトナム風お好み焼き） 1375円 ウコンを加えた独自配合の生地はパリパリ。中には豚肉や野菜がたっぷり入る。ミントなどハーブ類と共にサニーレタスに包んで食べるのが現地の定番

定番「バインセオ」は味も大きさも満点だし、米粉生地で挽き肉を包んだ「バインクォン」は何度食べても毎回感動。現地のお母さんらが作る素朴な味がいいんだよなあ。

この幸せをぜひあなたも。ベトナム焼酎で酒盛りする陽気な客を見かけたら、それはきっと私です。

『THI THI（ティティ）』マネージャー タオレンさん

マネージャー：タオレンさん「ベトナム料理は生野菜をたくさん使うヘルシーさが魅力です」

『THI THI（ティティ）』

蒲田『THI THI（ティティ）』

［店名］『THI THI（ティティ）』

［住所］東京都大田区蒲田5-26-6地下1階

［電話］03-3731-1549

［営業時間］16時〜22時（21時半LO）※土・日・祝は12時〜

［休日］月

［公演］JR京浜東北線ほか蒲田駅東口から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、海鮮や肉など具材がたくさんのった「汁なし五目フーティウ」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

