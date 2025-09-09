UWBÄÌ¿®¤È8K¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤òÎ¾Î©¡£¥¨¥ì¥³¥à¤«¤éÀ¤³¦½é¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹ÅÐ¾ì
Ì¤Íè¤ÎÌµÀþ¥²¡¼¥à´Ä¶¤Ï°ÂÂÙ¤À¡£
¡ÖºÇÅ¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤¹¤ë¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥ºELECOM GAMING V custom¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Ì´¸«¤¿¥Þ¥¦¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢UWBÄÌ¿®¤È8K¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥·¥í¥â¥Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ®¤µ¤È°ÂÄêÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÀþ¥Þ¥¦¥¹¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡¢Í¤êÆÀ¤Þ¤¹¤è¡£
2.4GHz¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢UWB¡ÊUltra-Wideband¡Ë¤Î°ÂÄêÀ
¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤¬2.4GHzÂÓ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÅÅÇÈ¤Îº®Àþ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ö¥Ä¤Ã¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
UWB¡áÄ¶¹ÂÓ°èÌµÀþ¤È¤Ï2.4GHz¤è¤ê¤â¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤ò»È¤Ã¤¿ÄÌ¿®¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÅÅÇÈË¡¤´¤È¤ËÂÓ°è¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÓ°è¤Ï¡¢3.4GHz¡Á4.8GHzÂÓ¡Ê¥í¡¼¥Ð¥ó¥É¡Ë¤ª¤è¤Ó7.25GHz¡Á10.25GHz¡Ê¥Ï¥¤¥Ð¥ó¥É¡Ë¡£
¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î7.25¡Á9.30GHzÂÓ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2.4GHz¤È¤ÎÅÅÇÈ´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤Å¤é¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤È¤Ï¡¢1ÉÃ´Ö¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤¬PC¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤ëÉÑÅÙ¤Î¤³¤È¡£¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È1,000Hz¤Ç¤¢¤ì¤Ð1ÉÃ¤Ë1,000²ó¡¢8,000Hz¤Ç¤¢¤ì¤Ð1ÉÃ¤Ë8,000²ó¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È8,000Hz¤¬°ìÈÌÅª¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¿ôÃÍ¤âÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ë8KÄÌ¿®¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡ÊPC¤È¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ï8KÄÌ¿®¤Ç¤â¡¢¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤È¥Þ¥¦¥¹¤¬8KÌ¤Ëþ¤È¤«¡Ë¡¢Ìµ¸ú¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¡£
¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤Î8,000HzÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖTrue8000HzÄÌ¿®¡×¤ò¼Â¸½¡£PC¡¦¥ì¥·¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Þ¥¦¥¹¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È8,000Hz¤ÇÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¼¨¤¹¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤Î²¼¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¤Ï¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥Þ¥¦¥¹¡ÖVM600¡×¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç1,000Hz¡£¼Ì¿¿±¦¤Ë¤Ï¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Æ±ÍÍ¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¤¥º¤ÎÍÌµ¤¬ÄÌ¿®¤Ë¤¢¤¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯É½²ñ¾ì¤¬¤Þ¤¡¤Þ¤¡¥Î¥¤¥º¤ò´Þ¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¡ÖVM600¡×¤ÎÊý¤Ï½ª»Ï¥°¥é¥Õ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥é¥Ü¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»î¸³·ë²Ì¤Ï¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Î¥¤¥º¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ8,000Hz¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼¿Þ¤Î2.4GHzÂÓ¤Ï¥Î¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤ÈÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¹âÂ®ÄÌ¿®¡ª
ÀäÌ¯¤Ê·Ú¤µ¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤â²÷Å¬
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖVM800¡×¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁàºîÀ¤â¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤â¤È¤Æ¤â²÷Å¬¡ª¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤ÏÌó0.45ms¤Ç¡¢µì¥â¥Ç¥ë¡ÊVM610¡Ë¤ÎÌó2.5ms¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó5ÇÜ°Ê¾å¤âÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤Ç¤ÏÃÙ±ä¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËUWB¤ÏÄÌ¿®µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡¢¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÅÇÈÅþÃ£µ÷Î¥¤ÏÌó1.5m¡£¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¥É¥ó¥°¥ë¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥ó¥°¥ë¤È¥Þ¥¦¥¹¤Î´Ö¤Ë¾ã³²Êª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÄÌ¿®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥¹¤Î½ÅÎÌ¤Ï59g¡ÊL¥µ¥¤¥º¤Ï64g¡Ë¤È¡¢·Ú¤¹¤®¤º½Å¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Î¥é¥¤¥ó¡£ÄìÌÌ¤Ë¤Ï³ê¤ê¿´ÃÏ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡Ö2-Mode ¥¼¥í¥¨¥Ã¥¸¥½¡¼¥ë¡×¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ÁàºîÀ¤òÄÉµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»þ´Ö¤ÏºÇÂçÌó100»þ´Ö¡Ê8,000HzÄÌ¿®»þ¤ÏÌó30»þ´Ö¡Ë¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë·Á¾õ¤Î¸«Ä¾¤·¤äLED¤Îºï¸º¡¢¤è¤ê¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¾õ¤ÎÄÉµá¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂ¤·Á¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÈ´¤«¤êÌµ¤·¡£¥Ó¥ë¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤¯¡¢¥²¡¼¥àÌÜÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÉáÃÊ¤«¤é»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÚÎÌ¥Þ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¤È·ê³«¤²Ã¹©¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼ù»éÆâÉô¤ËÃâÁÇ¤ò½¼Å¶¤¹¤ë¥¬¥¹¥¢¥·¥¹¥ÈÀ®·Á¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤µ¤È¹äÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼ê¿¨¤ê¤ä°®¤ê¿´ÃÏ¤â²÷Å¬¡£
à¾¡¤Æ¤ëá¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹
¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢UWB¡Ü¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È8K¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÓåÌð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¨¥ì¥³¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶»Ç®¤Ç¤¹¤Í¤§¡£
¤Þ¤¿¡¢UWB¤Î¥É¥ó¥°¥ë¤ò¶¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¼Â¸½¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥¦¥¹¤â¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢PC¼þ¤ê¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
¡ÖVM800¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¡¢2025Ç¯9·î²¼½Üº¢¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß1Ëü9980±ß¤Ç¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤¹¤ë¤È3,000±ß¥ª¥Õ¤Î1Ëü6980±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ï2025Ç¯9·î17Æü¤Ë¼õÉÕ½ªÎ»¡£
Source: ELECOM