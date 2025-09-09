ファン垂涎！ エヴァンゲリオン30周年を記念して作られたG-SHOCKは“初号機”カラーのポップな1本

G-SHOCKから「エヴァンゲリオン」のテレビシリーズ放映30周年を記念したコラボモデル「GA-110EVA30」（3万7400円）が10月17日に発売します。

限定カラーであることに加え、シリーズのメカニックデザインを手がける山下いくとによる新規描き下ろしデザインを元に時計全体で原作の世界観を表現したインパクトのある1本になっています。ベースとなっているのは2010年に発売された初のコラボモデル「GA-110EV」と同じくダイヤルのY字パーツが印象的な「GA-110」。

まず目を引くのが時計全体をキャンバスに見立てたような大胆なグラフィックデザイン。上側の短バンドにはエヴァンゲリオン初号機の特徴的な角、ベゼルには初号機の顔、ベゼル下部から下側の長バンドにかけてはロンギヌスの槍を投擲しようとする初号機の左腕が描かれています。

エヴァシリーズとのコラボといえば初号機カラーのパープルとグリーンが主流ですが、そこにロンギヌスの槍のレッドが加わることでいつものコラボとはまた違った印象。ちなみに、ダイヤルのデジタル表示にもレッドが採用され、まるで使徒のコアのようにも見えるカラーリングです。

ダイヤルに目を向けるとY字パーツには作中で印象的な“CAUTION”パターンを配置。そして、ストップウォッチ機能などに使われる9時位置のインダイヤルの針は使徒の顔がモチーフになっているなど遊び心も盛り込まれています。

さらに細かいパーツに注目すると、遊環には“NEON GENESIS”の文字、バンドの先端には“NERV”のロゴをデザイン。裏蓋には30周年記念ロゴが刻印されています。

また、時計が収められている缶ケースやパッケージも30周年記念ロゴがデザインされたコラボモデルならではの特別仕様です。

時計の機能としては世界48都市のワールドタイム表示（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）やストップウォッチ機能、LEDライトを搭載。20気圧防水も備えているのでアウトドアやスポーツでもタフに使えます。

エヴァンゲリオンの世界観をスタイリッシュに盛り込んだファン垂涎のコラボモデルは10月1日よりCASIOオンラインストアで予約開始となっています。

