【浮気調査】夫絶句！『いい歳して何やってんだ』浮気現場を直撃
YouTubeで公開された動画『【浮気調査】1.砕け散ったガラス…妻の想いは』が注目を集めている。今回調査対象となったのは、50歳の妻。依頼者である夫は、「あいつ50歳ですよ、いい歳して何やってるんだって感じですよね」と、苦々しい思いを隠せなかった。
探偵の実況で始まる尾行調査は、静かに、しかし確実に妻の“秘密”を浮かび上がらせる。「1対、自宅マンションを出ました。駅方面へ向かっています」「地下鉄に入りました。〇〇駅で下車しました」――その冷静な報告とは裏腹に、夫の心の中では信頼が音を立てて崩れていく。
映像には、駅で待ち合わせる妻と特定の男性の姿。その後、カフェで笑顔を交わし、やがてふたりでマンションに入っていく場面が映し出される。しかも、その行動は「2回に1回」という頻度で繰り返されていたことも明らかにされた。
「自由にさせたら、ふざけたことやりだすわけ？ バカにしてるよね」
夫の憤りは隠しきれない。だが同時に、「これは事実なんだから、事実に即してやっていくしかない」と、現実と向き合う覚悟もにじんだ。
動画の終盤で響いた依頼者の言葉――
「いい歳して、何やってんだよ」
その一言が、夫婦関係の決定的な断絶を象徴していた。
