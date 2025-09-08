2025年9月7日、YouTuberのヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。豪華客船を紹介する様子を公開した。

今回乗る船は、「アンセム・オブ・ザ・シーズ」という客船だ。16階建ての客室は2090室となっており、ヒカキンも思わず「タワマンかと思った」とツッコミを入れるほど。まずロビーに向かうと、そこには「ロイヤル・エスプラネード」というフロアが広がっており、数々のハイブランドショップが並んでいた。ヒカキンも「カジノかよ」と言いながら豪華絢爛さに圧倒されているようだ。

そして、8階にあるロイヤルロフトスイートの客室へ。この部屋は船のなかでも1室しかないようで、宿泊費250万円ともっとも高額な部屋のようだ。リビングは天井が吹き抜けになっており、ロフト付きの2階建てとなっている。部屋は船の最後部に設置されているため、絶景も独り占めできるようだ。ほかにもベランダやシアタールームも完備されており、ヒカキンも「これはやばい」「王族だ」と終始圧倒されてる様子を見せた。その後、ヒカキンは外に出てみることに。15階はプールエリアになっており、大型スクリーンも設置されているようだ。

今回の動画に視聴者からは「過去一豪華」「凄すぎ」「豪華さが桁違い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）