実業家のマイキー佐野氏が解説！輸出停止が育てた中国のNVIDIA--「Cambricon」の成長と日本への示唆

YouTube動画「歴史的大逆転か。株価が今年急上昇しているある中国企業の秘密をお話しします」にて、実業家のマイキー佐野氏が、米中技術戦争の最前線で「NVIDIAに匹敵する存在」として注目されている中国企業・Cambricon Technology（Cambricon）の急成長と最新動向について語った。



冒頭、佐野氏は「中国とアメリカは企業レベルでも熾烈なライバル関係」と語り、AI分野でのNVIDIAとCambricon、電気自動車でのTeslaとBYDといった対立構図に触れた。その中で「ほとんどの人が知らないが、株価が今年2倍になっている『Cambricon Technology』が今、最も注目されている」と強調する。



Cambriconは中国科学院の研究者集団によって設立され、創業から10年足らずで急成長。AI計算処理専用のプロセッサー（NPU）開発を強みに、Huawei、Alibaba、Lenovoなど大手とも提携。消費電力を抑えつつ高性能な計算処理を可能にするAIチップで、中国のAI・IoT、エッジコンピューティング市場を牽引していると解説した。



さらに、佐野氏は輸出規制の影響にも触れる。NVIDIAが一時的に中国への輸出を停止したことで国内企業は急速に開発を進め、依然としてNVIDIAの技術優位性は揺るがないものの、中国企業の成長は著しいと指摘。こうした状況がCambriconの台頭を後押しした。



また「中国政府がイノベーションに資金を投下するも、多くは失敗。しかしCambriconが大躍進したことで『やっぱりやってよかった』と評価が変わった」「上海証券取引所のSTAR Market（科創板、中国版NASDAQ）上場で、個人投資家からも圧倒的な注目を集めている」と現地の熱狂ぶりを紹介した。



他方、佐野氏は「中国のイノベーションを一括りにネガティブ視するのは短絡的」とも指摘。「日本も高度経済成長期には中国のようなチャレンジ精神があった。しかし今は、『負けていない』と口だけで本気で努力する姿が少なくなったのではないか」と日本社会への危機感を示す。努力の質や方向性の違いが今後の国際競争に影響を与えるとし、日本は教育や労働環境の見直しを迫られていると語った。



動画の締めくくりに佐野氏は、「Cambricon Technologyは『中国のNVIDIAになるかもしれない』。アメリカ・NVIDIAに対抗する設計力を持つ“本物の挑戦者”として、今後もウォッチしてほしい」と力強く呼びかけた。AI半導体をめぐる激化する競争、その背後にある社会的含意まで、続きは動画で、現場の空気を感じ取ってほしい。