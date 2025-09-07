「止まって！」高さ6メートルの線路に迷い込んだ男の子　来園者はパニックなるも男性が決死の救出　アメリカ・ペンシルベニア州

アメリカ・ペンシルベニア州で8月、テーマパークのモノレールの線路上に男の子が取り残される事態が発生した。高さ6m以上で柵のない線路に孤立していたが、屋根から男性が果敢に飛び移り、見事救出した。男の子は両親とはぐれた際に迷い込んだとみられている。けがはなく、無事に親の元へ戻された。

高さ6m線路に取り残された子ども

アメリカ・ペンシルベニア州にあるテーマパークで8月30日、男の子がモノレールの線路上に迷い込んでしまった。

地上にいた来園者は、「止まって！」と叫んで呼び止めるなど、パニックに陥っていた。

来園者たちは左へ行けと合図を送っていたが、男の子はどうしていいかわからない様子だ。それでも来園者たちは男の子に必死に「違う！こっちだ！」と合図を送り続けていた。

現場の線路は高さ6ｍ以上で柵もなく、非常に危険な状況だった。

勇敢な男性が屋根から飛び移り少年を救出

そのとき、下の人たちが一斉に空を指差した。そこにいたのは1人の男性。

建物の屋根に上がり、救出しようとしていたのだ。

屋根から線路は離れていたが、意を決しジャンプ。見事、線路に飛び移った。そして、男性は男の子の救出に成功した。

地元メディアによると、男の子は両親とはぐれた際に偶然、線路へと迷い込んでしまったという。けがはなく、無事に親の元に返されたという。

（「イット！」 9月2日放送より）