¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡ÖNX¡×ÅÐ¾ì¡ª 300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Ö¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡×¤â¤¢¤ë¡Ö¿Íµ¤SUV¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ªÇ³Èñ¤Ï6.6L¡¿100km¤Ê¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×²Ã¹ñ¤ËÅÐ¾ì
¡ÖF SPORT¡×¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¡ÖNX¡×
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¡¢¿Íµ¤SUV¡ÖNX¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ò¥«¥Ê¥À¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖF SPORT¡×»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡ÖNX¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê55Ëç¡Ë
¡¡NX¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹½é¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¸½¹Ô·¿¤Ï2ÂåÌÜ¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ±Ç¯11·î¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¸½ÃÏ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥È»á¤â¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡£¤Þ¤¿¡¢NX¤Ï¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¡È¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥«¥Ê¥À¡É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¡ÖNX 350h¡×¤Ë¡ÖF SPORT 2¡×¡ÖF SPORT 3¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÖNX 450h+¡×¤Ë¤â¡ÖF SPORT 2¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎF SPORT¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤ä20¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤ä¥ê¥¢¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥×¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡ÖTazuna Concept¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾¢¤Îµ»¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î»×ÁÛ¤¬Â©¤Å¤¯¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÁ´¼ÖAWD¤Ç¡¢¡ÖNX 350¡×¡ÖNX 350h¡×¡ÖNX 450h+¡×¤Î3¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âNX 450h+¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ304PS¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£EVÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï58km¤Ç¡¢Ç³Èñ¤Ï6.6L¡¿100km¡ÊÌó15.2km¡¿L¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖLexus Safety System + 3.0¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¡Ö¥»¡¼¥Õ¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢Àè¿Êµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏNX 350¤¬5Ëü4830¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó631Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢NX 350h¤¬5Ëü7675¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó663Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢NX 450h+¤¬5Ëü9990¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó690Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿NX¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÈ¯É½Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖF SPORT¡×»ÅÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ê¥À»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥°¥ì¡¼¥É³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£