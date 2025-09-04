J２で４位の徳島、チーム最多得点のブラジル人FWが無念の離脱…千葉戦で負傷
J２で４位の徳島ヴォルティスは９月４日、FWルーカス・バルセロスの負傷を発表した。
今季から徳島に加入した27歳のブラジル人は、リーグ開幕後はしばらく途中出場が続いたが、５月からスタメンに定着。J２でここまで24試合に出場し、チーム最多の８得点を挙げている。
そんなストライカーが、８月16日に行なわれたJ２第26節のジェフユナイテッド千葉戦（０−１）で受傷。診断の結果は右ハムストリング肉離れで、復帰まで約８週間かかる見込みだ。
リーグ最少失点を誇る一方、得点数は16番目の徳島。貴重な得点源が、無念の離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「卑劣で偽善的だ」韓国代表FWの移籍を完了寸前で破棄したドイツ古豪を韓メディアが痛烈批判！「理由が衝撃」「混乱と失望の中にいる」
今季から徳島に加入した27歳のブラジル人は、リーグ開幕後はしばらく途中出場が続いたが、５月からスタメンに定着。J２でここまで24試合に出場し、チーム最多の８得点を挙げている。
そんなストライカーが、８月16日に行なわれたJ２第26節のジェフユナイテッド千葉戦（０−１）で受傷。診断の結果は右ハムストリング肉離れで、復帰まで約８週間かかる見込みだ。
リーグ最少失点を誇る一方、得点数は16番目の徳島。貴重な得点源が、無念の離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「卑劣で偽善的だ」韓国代表FWの移籍を完了寸前で破棄したドイツ古豪を韓メディアが痛烈批判！「理由が衝撃」「混乱と失望の中にいる」