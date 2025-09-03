打球速度は自己最速193キロ

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、第2打席で7試合ぶりとなる46号を放った。右翼席へ自己最速となる打球速度120マイル（約193.1キロ）の一発。地元放送局も絶句していた。

7試合ぶりの一発は爆速打だった。1-4の3回1死、相手の逸材若手剛腕、チャンドラーの99.2マイル（約159.6キロ）のフォーシームを捉えた。打球速度120マイルの弾丸ライナーだった。

8月28日（同29日）には45本塁打で並んでいたカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）が1試合4本塁打を放ち、一気に49本と引き離した。大谷はこの日の一発で3本差とした。

この一発にドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」実況のスティーブン・ネルソン氏は「右翼へロケットだ!! 入った!! 一瞬で柵越えでした！」と大興奮。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「ロケットでしたね」と絶句していた。（Full-Count編集部）