約283万円！ トヨタ新「ノア」登場！ 全長4.7m級の「大人気ミニバン」何が変わったのか

トヨタの人気ミニバン「ノア」何が変わった？

2025年9月2日、トヨタは「ノア」の新たな一部改良モデルを公表しました。

ノアは2001年11月に登場したMクラスミニバン。兄弟車として「ヴォクシー」も展開されています。

乗り降りしやすいスライドドア、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間など、ミニバンならではのうれしさを徹底追求されたコンパクトキャブワゴンとして開発されました。

新「ノア」登場！

現行モデルは2022年1月に登場した4代目。みんなでやりたいことを詰め込んで出かけたくなる「より快適に」「より便利に」「より安心な」ミニバンとして誕生したモデルです。

クルマの骨格となるプラットフォームには、TNGAプラットフォーム（GA-C）を採用。初代から受け継ぐ、優れた「パッケージング」と「使い勝手」の良さといったうれしさを一層深化させるとともに、最新の先進装備を採用することでミニバンとしての魅力をさらに追求しています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mmとMクラスらしい扱いやすいサイズ感。

パワートレインには、2リッター「ダイナミックフォース」エンジン（M20A-FKS）にDirect Shift-CVTを組み合わせたガソリン車と、1.8リッター直列4気筒DOHCエンジン（2ZR-FXE）にモーターを組み合わせたハイブリッド車の2種類を設定。ともに駆動方式は2WDと4WDが用意されます。

今回の一部改良では、Z・Gグレードを廃止しグレード体系を集約しています。

また、ボディカラーのラインナップを変更。「レッドマイカメタリック」などが廃止されたほか、「ホワイトパールクリスタルシャイン」が、「プラチナホワイトパールマイカ」に変更となりました。

さらに、Xグレードで設定されていたメッキのアッパーグリルが廃止されブラックとなったほか、ワンタッチスイッチ付きパワースライドドア（助手席側）、スマートエントリー＆スマートシステム（ガソリン車のみ）が標準装備となりました。

このほか、上位グレードとなるS-Z及びS-Gで、オプションだったブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)、ETC2.0が標準装備に。さらに、S-Zでは、ディスプレイオーディオPlusが、S-Gでは、バックガイドモニターも標準装備化しています。

オプションでは、給電アタッチメントを追加したほか、デジタルインナーミラー、ブラインドスポットモニターを単独オプション化するなどの装備変更も実施されました。

価格（消費税込み）は、ガソリン車が283万300円（X 2WD 7人乗り）から377万7400円（S-Z 4WD 7人乗り）まで、ハイブリッド車が318万2300円（HYBRID X 2WD 7人乗り）から414万9200円まで（HYBRID S-Z E-Four7人乗り）です。