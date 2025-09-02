¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÇËü°ú¤¤è¤êÉÝ¤¤¡È¥¹¥êÈï³²¡É¡¡¡ÖÅ¹¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¿¿·õ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬³ÈÂç¤ËÇï¼Ö
¡¡º£¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤«¤±¤ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¸½¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤ê¥«¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÇã¤¤Êª¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤«¤é¼Â¤Ëµ¤·Ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¡È¥¹¥êÈï³²¡É¤¬µ¯¤³¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡©
¡¡Á´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÇ¯¼¡Åý·×Ä´ººÊó¹ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï37.9¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬¡Ö¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤Ï¡¢²ñ·×¤À¤±¤ò¹Ô¤¦¥»¥ë¥ÕÀº»»¥ì¥¸¡Ê¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÂ¿¤¤¡Ë¤ä¡¢¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¤¬´¶ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°Åª¤ËÀº»»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥¸¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ³Æþ¤ÎÍýÍ³¤ÏÂçÂÎÆó¤Ä¤À¡£
¡¡Á´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½¾¶È°÷¤Î»Å»ö¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÊä½¼¤ä¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥ì¥¸¤Î±þ±ç¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤¬Â¿¤¯¡¢µá¿ÍÊç½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¡¢ÉÊÊª¤ä¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤è¤ëÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Î³ÈÂç¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀéÍÕ¸©¤Ç¥¹¥êÈï³²¤¬¡×
¡¡Æ³Æþ¤Ë¤è¤ëÉéÃ´ºï¸º¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¡¢´ðËÜÅª¤ËÅ¹°÷¤Ï¥ì¥¸¤Î½Ð¸ý¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£Åö½é¤Ï1¿Í¤Ç4Âæ¤Û¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï8Âæ°Ê¾å¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿·¼ê¤ÎËü°ú¤¡£
¡¡¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÉÊÊª¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤»¤º¤ËÇã¤¤ÊªÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤ÈÅ¹°÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿ÉÊÊª¤È¸ò¤¼¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ëÁ´¹ñËü°úÈÈºáËÉ»ßµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼·×5¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÎÉÔÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºòÇ¯1Ç¯¤ÇÌó2000·ï¤â¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤ÏÀº»»Ãæ¡¢¥«¥´¤Î²£¤ËºâÉÛ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥êÈï³²¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤É¡¢Å¹¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤éËü°ú¤¤Û¤É¿¿·õ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎ®ÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÊØÍø¤Ë¸«¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤À¤¬¡¢Íî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¤è¤¦¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯8·î28Æü¹æ ·ÇºÜ
