ＧＬＥＡＴのシングルトーナメント「Ｇ―ＣＬＡＳＳ２０２６」の決勝戦（４日、東京・新宿フェイス）で、Ｔ―Ｈａｗｋ（３６）が石田凱士を下し初優勝を果たした。田村ハヤト、河上隆一を撃破して決勝に駒を進めたＴ―ＨａｗｋはＫＡＺＭＡＳＡＫＡＭＯＴＯ、山村武寛に勝て来た石田と決勝で対戦した。序盤から白熱の攻防を繰り広げたが中盤、右脚への集中攻撃を受けて苦悶。攻め込まれる時間が続いた。それでも痛みをこ