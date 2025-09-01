µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¼ç±é±Ç²è¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ö¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Âêºà¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½÷Í¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Âêºà¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®Àâ¡ÖYABUNONAKA¡¼¥ä¥Ö¥Î¥Ê¥«¡¼¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºî²È¤Î¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ï¶â¸¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¤Î¡¢éðÀî¹¬Íº¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²èÈÇ¤ò¸«¤Æ¡¢¼Ø¤Î¤è¤¦¤ËÀå¤ËÆó¸Ô¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¦¥¿¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÈ²¬¤Ï¡Ö¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ÇµÈ¹â¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ê¤É¤âÆÉ¤ó¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
µÈ²¬¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë½÷Í¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Âêºà¤À¤·¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡¢º£¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢»ä¤Ï¡£¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
