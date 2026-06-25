6月25日（木）の『アメトーーク！』では、「AIを使わない日はない」と断言する田村淳を筆頭に、さまざまな使い方をしている芸人たちによる「AIと友だち芸人」が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、又吉直樹（ピース）、高橋茂雄（サバンナ）、品川祐（品川庄司）、新山（さや香）、桑原雅人（トット）らが集結。「AI自体ピンとこない」という蛍原徹や、「AIと友だちって“心の底からWHY？”だよ！