8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）で、チャリティーパートナーとして出演を予定していたキンプリこと『King&Prince』の高橋海人が急きょ出演を見合わせた。

【写真】「感謝の気持ちで…」高橋海人が永瀬廉・松田元太に送ったメッセージ

『24時間テレビ』高橋海人に相次ぐ心配の声

出演取りやめが発表となったのは、放送当日の30日だったため、ネット上では高橋を気づかう声が相次いでいる。

《「24時間テレビ」のような大型特番とかが控えてる方は、番宣とかはあえて控えて休ませてあげるとか、スケジュール管理をしっかりした方がいいと思うけど》

《ジップ見てたけど、目の下にものすごくクマ出来ていて、やつれて見えてたけど体調悪かったんだね》

《24時間以上お仕事をする事がわかってるのに今は何日も前からテレビ出演させれて番宣とはいえハードだと思う》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「『24時間テレビ』の出演者は、長い放送時間のほかにも拘束時間があります。事前のリハーサルや打ち合わせ、番宣による関連番組への出演のほか取材対応などもあるでしょう。まさに本番前から“休むヒマ”がない状態です。

直前の出演見合わせ発表は異例とはいえ、高橋さんを責める声が少ないのは出演者への過重な負担が憂慮されているためでしょう。こうした事態はいつか起こると考えていた視聴者が多いのでは」

さらにネット上では、かねてより出ている“番組不要論”の声も聞かれる。

《体調不良は仕方ないが24時間テレビはもう止めた方が良くないかって思う。

ジャニーズが今は無くなったとしてもそういうタレントを使ってまでする番組ではないだろうしマラソンも誰の為のメッセージですか?って問いたくなる》

そもそも8月下旬の開催にはリスクがともなうと前出の放送作家が指摘する。

「昨年、チャリティーランナーを務めたお笑い芸人のやす子さんは台風接近にともない、一部のコースを取りやめ日産スタジアムを周回する形へ変更となりました。

今年のランナーである『SUPER EIGHT』の横山裕さんは、40度近い猛暑の中を走りました。そもそもこのシーズンは猛暑や台風などのリスクが存在します。放送時期の変更や、放送時間の短縮も視野に入れるべきかもしれません」

『24時間テレビ』不要論はかねてより存在する。とはいえ、今回、本番直前に発表された体調不良による出演見合わせ、猛暑の中でのマラソン強行と批判を集める要素が相次ぎ、その声はさらに高まりそうだ。