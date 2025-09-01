「ハリー・ポッター」の世界でホグワーツ 魔法魔術学校の“新学期”が始まる「9月1日」は、世界中の「ハリー・ポッター」ファンが、オンラインで交流し、熱狂的に盛り上がる『バック・トゥ・ホグワーツ』と呼ばれる日。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでも、ゲストとともにこの特別な記念日をお祝いするべく、さまざまな特別イベントが開催されます☆

9月1日は、作品の世界で、生徒たちが新学期に向けてホグワーツ特急に乗って学校に戻ることから、ファンたちにとってホグワーツ特急は『バック・トゥ・ホグワーツ』の象徴的な存在とされています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて、世界中の特別な日『バック・トゥ・ホグワーツ』を記念したイベントを開催中！

『バック・トゥ・ホグワーツ』を記念し、大人気アトラクション『ホグワーツ・キャッスルウォーク』が復活しました。

さららに4寮のシンボルをデザインした『バック・トゥ・ホグワーツ』オリジナルステッカーが配布されるほか、4寮をイメージした特製チュリトスの販売、さらに「タイムターナー」のスーベニアバケツも新登場します☆

開催期間：2025年9月1日（月）〜2026年1月4日(日)

開催時間：10:00〜18:00

大人気アトラクション「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が期間限定で復活！

圧倒的なクオリティで再現されたホグワーツ城内を歩いて巡り、ダンブルドア校長室を護る大きなグリフィン像や高い天井まで連なるおしゃべりな肖像画など、愛される映画そのままの壮大な空間に入り込み、魔法学校の生徒になりきって写真撮影を楽しむなど魔法界だけの感動が満喫できます。

また、エリアのエントランスアーチをくぐると悠然とした姿で蒸気を吐くホグワーツ特急が登場。

その前では、にこやかな車掌（コンダクター）が、『バック・トゥ・ホグワーツ』限定の特別な挨拶で魔法学校の生徒たちを出迎えてくれます。

今まさに魔法界に到着したばかりの蒸気があがった特急の前で、車掌がファンに向けて特別な挨拶をしてくれるのは、2025年9月30日までです。

4寮のシンボルをデザインした『バック・トゥ・ホグワーツ』オリジナルステッカーを配布

配布期間：2025年9月1日（月）〜9月8日（月）

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』のホグワーツ魔法魔術学校の生徒も『バック・トゥ・ホグワーツ』を一緒にお祝い。

ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を歓迎する「バック・トゥ・ホグワーツ！」といった特別な声がけが実施されます。

さらに『バック・トゥ・ホグワーツ』オリジナルステッカーとして、グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフとホグワーツ魔法魔術学校の4寮のシンボルがデザインされた今だけの特別なステッカーがランダムで一枚期間限定で配布されます☆

ホグワーツ魔法魔術学校の4寮をイメージした「特製チュリトス」を毎日4種類販売

販売期間：2025年9月1日（月）〜9月3日(水)

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開20周年を記念して2020年に販売され、今も多くのファンに愛されている「グリフィンドール」「スリザリン」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」をイメージしたカラフルなチュリトス。

通常は1日2種類のみの販売のところ、3日間限定で4種類すべて同時に味わえます！

新登場「タイムターナー」スーベニアバケツ

販売開始日：2025年9月1日（月）

時間を戻す魔法の道具「タイムターナー」のスーベニアバケツが新登場！

象徴的なアイテムを手に魔法界を楽しむことができます。

3大スポット連動チケットキャンペーン

プレゼント内容：以下の3施設のチケットをセットでプレゼント

キャンペーン期間：2025年9月1日（月）16:00 〜 9月7日（日）23:59

当選発表：2025年9月中旬以降

当選者数：1、2、3をセットにして、1組2名にプレゼント

※キャンペーンに関する詳細は、9月1日(月)に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式X（@USJ_Official）にて発表されます

※チケットの受渡しに関する詳細は、XのDMにて当選者に直接連絡されます

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』がある「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、および『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター』の各公式Xアカウントで、各施設のチケットがセットになった特別なギフトが当たるキャンペーンを開催。

キャンペーン期間中に、USJ公式Xアカウントから投稿されたポストに投票し、引用ポストで#○○に投票 および #新学期はホグワーツで の2つのハッシュタグを投稿ください。

キャンペーン終了時、投票数が最も多かった選択肢に投票くださった方の中から抽選で、1組2名に各3施設のチケットがプレゼントされます！

※ハッシュタグの〇〇の部分には、自身が投票した魔法名を入れてください

期間限定イベント『デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜』

開催期間：2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

開催時間：18:00 〜 パーククローズ

「ヴォルデモート」に忠誠を誓う闇の魔法使い「デス・イーター」が降臨！

2025年は、ディメンターや巨大蜘蛛アクロマンチュラなど邪悪な闇の魔術のマッピングをまとったホグワーツ城を背にホグズミード村を徘徊するという、ひときわ不気味な夜に…。

この脅威から逃げるか、抗うか、仲間となるか！？

運命は自らの手にかかっています！

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちとのインタラクティブな交流も楽しみながら、魔法界にどっぷり浸って、魔法に満ち溢れた幸せな時間が過ごせる特別企画。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」にて2025年9月1日より開催されている『バック・トゥ・ホグワーツ』記念イベントの紹介でした☆

