はじめしゃちょー、結婚の“決め手”明かすも「モラみを感じる発言」「言われても全然嬉しくない」賛否の声
YouTuberのはじめしゃちょーさんは8月30日、自身のYouTubeを更新。結婚の決め手を明かし、それについて賛否両論が上がっているようです。
はじめしゃちょーさんは、「この人の人生をもらいたい」「この人の人生をオレのものにしたい」と発言。直後に「ちょっと今の言い方は傲慢ですけれども」と言い、「人生を共にしたい」「人生を半分もらいたい」と言い直しました。そういった思いが結婚の決め手の一つとなったようです。
さらに「相手の女性が他の人と結婚するのがイヤだったって感じ」とも発言。それがネット上で切り抜きで拡散されると、「結婚の決め手がこれとか名言過ぎるやろ…」「これ言われたすぎる」と称賛の声が上がるも、「これだけ見たら束縛男みたい」「元旦那に同じこと言われて結婚して1年で離婚したよ」「こういう彼氏持ちだけど100パーモラ気質あるから怖いです」「モラに覚えがある人みんな引っかかってて笑う」「私だったら言われても全然嬉しくない」「何かモラみを感じる発言やな」「モラのにおいがする」と、否定的な声も多く上がりました。
