【2025年9月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い 師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に 運勢 とメッセージを ランキング 形式でお伝えします。

2025年9月の全体運勢

カード名

【運命の輪】

感情の整理が未来をつくる

今月のテーマは「心を整える」

心の内側の変化が静かに、けれど確実に進んでいく月。

土星が魚座で逆行を続ける中、8日には魚座での月食満月、22日には乙女座での日食新月が起こります。さらに22日には火星が蠍座へ入り、蟹座の木星・魚座の土星とのリングを作り、夢・感情・直感といった「見えないもの」にぐっとフォーカスが当たります。

カード【運命の輪】は、「今こそ大きな転換期。でもその変化は内側から始まる」と告げます。外の世界で何が起きても、あなたの心を整え、夢を信じる力が未来を形作っていく。整った境界線の中でこそ、チャンスの波に乗れるのです。

1位：12月生まれ

カード名

【節制】

日々の暮らしを整える

今月のテーマは「クリアな私へ」

なんとなくもやもやしていた心も、少しずつ晴れていく予感。

今ある毎日に、ちいさな「整え」を重ねていくことで、自分にとってちょうどいいバランスが見つかるかもしれません。

気持ちが落ち着いたその先に、欲しかったものが見えてくるはずです。

2位：4月生まれ

カード名

【女帝】

誰かのために愛を注ぐ

今月のテーマは「誰かのために」

そっと手を差しのべたその優しさが、誰かの笑顔につながる季節です。

見返りを求めずにできることを、少しだけ。

そのあたたかな心配りが、めぐりめぐって自分にも返ってくるかもしれません。

ふだんの暮らしに、ほんの少しの“やさしさ”をプラスしてみませんか？

3位：5月生まれ

カード名

【戦車】

やさしさは、見守ることから始まる

今月のテーマは「守り抜く」

感情がゆらぎやすい時期だけど、大切な人や日常を守る力が、今のあなたにはちゃんとあります。

やさしい気持ちに、自分なりの「こうしたい」をそっと重ねて。

小さな一歩でいいから、心が安心する方向へ。ゆっくりでも、前に進んでいけますよ！

4位：7月生まれ

カード名

【法王】

誰かのために手を差し伸べる

今月のテーマは「誰かの力に」

困っている人に声をかけたり、小さな気配りを届けたり――その優しさは、巡り巡ってあなた自身の心も満たしてくれるでしょう。

役に立とうとすることは、自己犠牲ではなく、豊かさの循環。

優しさを差し出すことで、あなたもまた優しさを受け取れるのです。

5位：1月生まれ

カード名

【恋人たち】

やさしい言葉が心をつなぐ

今月のテーマは「いたわりの言葉」

なんだかすれ違ってしまう、そんなときこそ「いたわりの言葉」が大切です。

ちょっとした一言が、相手の心をふっとゆるめ、やさしさの連鎖を生み出します。

完璧じゃなくても大丈夫。想いを伝えることから、関係はゆっくり整っていきます。

6位：2月生まれ

カード名

【女教皇】

静かな思いやりが、そっと力になる

今月のテーマは「寄り添うやさしさ」

大きな励ましではなくても、そばにいるだけで伝わるやさしさがあります。

誰かの話に耳を傾けたり、言葉を選んで伝えることで、信頼の輪が広がっていきます。

今月は、目立たないけれどあたたかい思いやりが、心の深いところまで届くときです。

7位：6月生まれ

カード名

【太陽】

もう一度、心に火を灯すとき

今月のテーマは「もう一度夢をみる」

一度あきらめたことに、また少し気持ちが向いていく。忘れていた夢や、やってみたかったことを思い出すタイミングです。

思うようにいかなかった過去も、今のあなたには違う見え方ができるはず。

心に浮かんだものを大切に育ててみて。

はじめの一歩は、小さくても十分です。

8位：10月生まれ

カード名

【正義】

立ち止まることで、見えることもある

今月のテーマは「いったん立ち止まる」

まっすぐで正しい判断ができるときこそ、いったん立ち止まる余裕を。

あなたの正義は誰かにとっては厳しく感じるもの。一方的な正しさに偏っていないか、自分にも問いかけてみて。

バランスを整えたその先に、もっと穏やかな選択肢が見えてくるはず。

9位：11月生まれ

カード名

【力】

きっちりしなくても、大丈夫

今月のテーマは「エゴを手放す」

「こうしなきゃ」「ちゃんとしなくちゃ」と思えば思うほど、肩に入った力が空回りしそう。

でも、今月は少しだけ“ゆるさ”を取り入れてみて。

白黒つけずに、あいまいなままで流してみるのも一つの選択。

自分の正しさにこだわらず、誰かの気持ちに寄り添うことで、あなたの中の優しさがまた目を覚まします。

10位：8月生まれ

カード名

【魔術師】

迷っても、歩みは止めなくていい

今月のテーマは「必ず出口は見つかる」

思ったように進めないとき、不安や焦りが押し寄せてくるかもしれません。

でも、今は「どうにかなるさ」と力を抜くことが、道をひらく鍵になりそう。

ゆっくりでもあなたのペースで進んで大丈夫。

小さなひらめきや偶然が、やがて新しい扉をそっと開いてくれるでしょう。

11位：9月生まれ

カード名

【隠者】

「わたしのままでいられる」ために

今月のテーマは「マイルールの設定」

たくさんの情報に囲まれて、自分のリズムを見失いがちなとき。

そんな時こそ、小さな「マイルール」を持つことで心が整っていきます。

どんな朝を迎えたいか、どんな夜を過ごしたいかーーほんの少しの静けさが、あなたをあなたらしく保ってくれるはず。

12位：3月生まれ

カード名

【月】

あなたの「ほんとう」を見つける

今月のテーマは「目をさます」

夢を見ているときは心地よくても、現実とのギャップに揺れることも。

今はぼんやりとした不安や、どこか掴めない気持ちに名前をつける時。現実を見ることは、夢を捨てることではなく、叶えるための第一歩です。

自分の輪郭を取り戻すことで、本当に望む未来がくっきりと見えてくるはず。