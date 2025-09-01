【2025年9月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？
2025年9月の全体運勢
カード名
【運命の輪】
感情の整理が未来をつくる
今月のテーマは「心を整える」
心の内側の変化が静かに、けれど確実に進んでいく月。
土星が魚座で逆行を続ける中、8日には魚座での月食満月、22日には乙女座での日食新月が起こります。さらに22日には火星が蠍座へ入り、蟹座の木星・魚座の土星とのリングを作り、夢・感情・直感といった「見えないもの」にぐっとフォーカスが当たります。
カード【運命の輪】は、「今こそ大きな転換期。でもその変化は内側から始まる」と告げます。外の世界で何が起きても、あなたの心を整え、夢を信じる力が未来を形作っていく。整った境界線の中でこそ、チャンスの波に乗れるのです。
1位：12月生まれ
カード名
【節制】
日々の暮らしを整える
今月のテーマは「クリアな私へ」
なんとなくもやもやしていた心も、少しずつ晴れていく予感。
今ある毎日に、ちいさな「整え」を重ねていくことで、自分にとってちょうどいいバランスが見つかるかもしれません。
気持ちが落ち着いたその先に、欲しかったものが見えてくるはずです。
2位：4月生まれ
カード名
【女帝】
誰かのために愛を注ぐ
今月のテーマは「誰かのために」
そっと手を差しのべたその優しさが、誰かの笑顔につながる季節です。
見返りを求めずにできることを、少しだけ。
そのあたたかな心配りが、めぐりめぐって自分にも返ってくるかもしれません。
ふだんの暮らしに、ほんの少しの“やさしさ”をプラスしてみませんか？
3位：5月生まれ
カード名
【戦車】
やさしさは、見守ることから始まる
今月のテーマは「守り抜く」
感情がゆらぎやすい時期だけど、大切な人や日常を守る力が、今のあなたにはちゃんとあります。
やさしい気持ちに、自分なりの「こうしたい」をそっと重ねて。
小さな一歩でいいから、心が安心する方向へ。ゆっくりでも、前に進んでいけますよ！
4位：7月生まれ
カード名
【法王】
誰かのために手を差し伸べる
今月のテーマは「誰かの力に」
困っている人に声をかけたり、小さな気配りを届けたり――その優しさは、巡り巡ってあなた自身の心も満たしてくれるでしょう。
役に立とうとすることは、自己犠牲ではなく、豊かさの循環。
優しさを差し出すことで、あなたもまた優しさを受け取れるのです。
5位：1月生まれ
カード名
【恋人たち】
やさしい言葉が心をつなぐ
今月のテーマは「いたわりの言葉」
なんだかすれ違ってしまう、そんなときこそ「いたわりの言葉」が大切です。
ちょっとした一言が、相手の心をふっとゆるめ、やさしさの連鎖を生み出します。
完璧じゃなくても大丈夫。想いを伝えることから、関係はゆっくり整っていきます。
6位：2月生まれ
カード名
【女教皇】
静かな思いやりが、そっと力になる
今月のテーマは「寄り添うやさしさ」
大きな励ましではなくても、そばにいるだけで伝わるやさしさがあります。
誰かの話に耳を傾けたり、言葉を選んで伝えることで、信頼の輪が広がっていきます。
今月は、目立たないけれどあたたかい思いやりが、心の深いところまで届くときです。
7位：6月生まれ
カード名
【太陽】
もう一度、心に火を灯すとき
今月のテーマは「もう一度夢をみる」
一度あきらめたことに、また少し気持ちが向いていく。忘れていた夢や、やってみたかったことを思い出すタイミングです。
思うようにいかなかった過去も、今のあなたには違う見え方ができるはず。
心に浮かんだものを大切に育ててみて。
はじめの一歩は、小さくても十分です。
8位：10月生まれ
カード名
【正義】
立ち止まることで、見えることもある
今月のテーマは「いったん立ち止まる」
まっすぐで正しい判断ができるときこそ、いったん立ち止まる余裕を。
あなたの正義は誰かにとっては厳しく感じるもの。一方的な正しさに偏っていないか、自分にも問いかけてみて。
バランスを整えたその先に、もっと穏やかな選択肢が見えてくるはず。
9位：11月生まれ
カード名
【力】
きっちりしなくても、大丈夫
今月のテーマは「エゴを手放す」
「こうしなきゃ」「ちゃんとしなくちゃ」と思えば思うほど、肩に入った力が空回りしそう。
でも、今月は少しだけ“ゆるさ”を取り入れてみて。
白黒つけずに、あいまいなままで流してみるのも一つの選択。
自分の正しさにこだわらず、誰かの気持ちに寄り添うことで、あなたの中の優しさがまた目を覚まします。
10位：8月生まれ
カード名
【魔術師】
迷っても、歩みは止めなくていい
今月のテーマは「必ず出口は見つかる」
思ったように進めないとき、不安や焦りが押し寄せてくるかもしれません。
でも、今は「どうにかなるさ」と力を抜くことが、道をひらく鍵になりそう。
ゆっくりでもあなたのペースで進んで大丈夫。
小さなひらめきや偶然が、やがて新しい扉をそっと開いてくれるでしょう。
11位：9月生まれ
カード名
【隠者】
「わたしのままでいられる」ために
今月のテーマは「マイルールの設定」
たくさんの情報に囲まれて、自分のリズムを見失いがちなとき。
そんな時こそ、小さな「マイルール」を持つことで心が整っていきます。
どんな朝を迎えたいか、どんな夜を過ごしたいかーーほんの少しの静けさが、あなたをあなたらしく保ってくれるはず。
12位：3月生まれ
カード名
【月】
あなたの「ほんとう」を見つける
今月のテーマは「目をさます」
夢を見ているときは心地よくても、現実とのギャップに揺れることも。
今はぼんやりとした不安や、どこか掴めない気持ちに名前をつける時。現実を見ることは、夢を捨てることではなく、叶えるための第一歩です。
自分の輪郭を取り戻すことで、本当に望む未来がくっきりと見えてくるはず。