銀座の老舗洋食店「日東コーナー1948」に密着した、YouTubeチャンネル「WAZAIRO」の最新ドキュメンタリーが公開。



今回の主役は、店を支え続けてきた“女将さん”。彼女が語る「料理は愛である」という言葉には、家族を守り抜いてきた人生そのものが込められています。



かつて、飲食以外にも複数の事業を手がけていた日東コーナーは、突然の夫の病をきっかけに大きな苦境に直面します。18年間、口もきけず寝たきりとなった夫を支えながら、「一度も辛いと思わなかった」と語る女将さんの姿は、ただの“商売人”ではなく、家族を愛し抜く一人の女性としての強さそのもの。



さらに、母子ともに苦しい時代を乗り越えた娘への深い感謝や、旧知の料理長との再会、そして息子との二人三脚で看板メニュー「ロールキャベツ」の味をゼロから再現したエピソードは、涙なしには語れません。一度は失われかけた味を取り戻し、再び多くの人に届けるまでの軌跡は、“洋食”という枠を超えた家族の再生の物語です。



「料理は騙してはいけない」「感謝を忘れたらダメ」──初代から受け継ぐその信念は、食材への敬意、仕入れ先への感謝、そして何より訪れるお客様への真心につながっています。



映像の最後、厨房でキャベツの硬さを予熱で絶妙に仕上げる様子とともに、「料理はやっぱり、全て愛」と語る女将さん。その言葉が、銀座の一皿に込められた思いを何よりも雄弁に物語ります。



人と人、親と子、そして夫婦の絆。

──料理を通じて繋がる“愛”のかたちを、ぜひその目でご覧ください。