¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢ºÊ½é´é½Ð¤·¥Ï¥ï¥¤µó¼°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥È¥é2¡×½Ð±éÈþ½÷¤À¤Ã¤¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£µó¼°¤òÊó¹ð¤·ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡¢Èþ¿ÍºÊ¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°2¥·¥ç¥Ã¥È
Æ£¿¹¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¦¤£¡¼²Ö²Ç¤ÈÌ¼¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµó¼°¤òÊó¹ð¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤â½é¥Ï¥ï¥¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ ¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ï¥¤Ãù¶â¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¤é¤·¤¤ ÁÇÅ¨¤Ê¼°¤Ë¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÊ¤ò´é½Ð¤·¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢ºÊ¤¬Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¡ÊAmazon Original¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥Å¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥ß¥Å¥¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡ÖºòÇ¯ÅÙ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µó¼°¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¤²¤Þ¤·¤¿ »ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¤·¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¹¬¤»¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·ö²Þ¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð ¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤È¤Ï¡¢CJ ENM·ÏÎó¤Î´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVING¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø환승연애¡Ê¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡Ë¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡£¥ß¥Å¥¤Ï¡¢X¡Ê¸µÎø¿Í¡Ë¡¦¥¹¥ó¥®¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¤¿¤«¤¢¤¤È»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥ó¥®¤È¤¿¤«¤¢¤¤«¤é¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤À·ë²Ì¡¢2¿Í¤È¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò²¼¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¤È¥ß¥Å¥¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡¢Èþ¿ÍºÊ¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢µó¼°¤òÊó¹ð
Æ£¿¹¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¦¤£¡¼²Ö²Ç¤ÈÌ¼¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµó¼°¤òÊó¹ð¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤â½é¥Ï¥ï¥¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ ¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ï¥¤Ãù¶â¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¤é¤·¤¤ ÁÇÅ¨¤Ê¼°¤Ë¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÊ¤ò´é½Ð¤·¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡Æ£¿¹¿µ¸ã¤ÎºÊ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥È¥é2¡×¥ß¥Å¥¤À¤Ã¤¿
¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤È¤Ï¡¢CJ ENM·ÏÎó¤Î´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVING¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø환승연애¡Ê¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡Ë¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡£¥ß¥Å¥¤Ï¡¢X¡Ê¸µÎø¿Í¡Ë¡¦¥¹¥ó¥®¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¤¿¤«¤¢¤¤È»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥ó¥®¤È¤¿¤«¤¢¤¤«¤é¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤À·ë²Ì¡¢2¿Í¤È¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò²¼¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¤È¥ß¥Å¥¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û