地味でも派手でもなく「目にとまる」ちょうどいいパンプスの選び方
「細長い形・先は細め・甲は浅め」。どんなボトムとも合わせやすく、ローヒールでもスタイルよく見える選びの鉄則の中で、春を感じる明るい色や柄、清涼感のある形にしぼり込んだ、注目のシューズを一挙公開！ ※（ ）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。
総柄は「肌感多めで」なじませる
アクセントになる柄アイテムは、かかとや甲からのぞく肌感が加わることで、主張がひかえめになってはきやすく。シンプルなスタイリングにも華やぎを添えられる。
すました顔でレトロなツイード
ツイードスリングバックパンプス（7）／CHARLES & KEITH（CHARLES & KEITH JAPAN） 素材のぬくもりと逆行する、クリーンな白とかかとがのぞくデザインで軽やかさを。
とがった黒にふわふわハートをON
ハート刺しゅうパンプス（0.5）／ピッピシック（RHC ロンハーマン） 大胆なスクエアフォルムに、小ぶりなフロッキーハートのギャップ。シアー素材でセンシュアルに。
細ストラップでゼブラ柄をレディに
ゼブラストラップシューズ（2.5）／シー ユナイテッドアローズ（ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク） キラリと光るシルバーのヒールで後ろ姿に差がつく。
