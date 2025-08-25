地味でも派手でもなく「目にとまる」ちょうどいいパンプスの選び方

「細長い形・先は細め・甲は浅め」。どんなボトムとも合わせやすく、ローヒールでもスタイルよく見える選びの鉄則の中で、春を感じる明るい色や柄、清涼感のある形にしぼり込んだ、注目のシューズを一挙公開！ ※（ ）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。







総柄は「肌感多めで」なじませる

アクセントになる柄アイテムは、かかとや甲からのぞく肌感が加わることで、主張がひかえめになってはきやすく。シンプルなスタイリングにも華やぎを添えられる。







すました顔でレトロなツイード

ツイードスリングバックパンプス（7）／CHARLES & KEITH（CHARLES & KEITH JAPAN） 素材のぬくもりと逆行する、クリーンな白とかかとがのぞくデザインで軽やかさを。







とがった黒にふわふわハートをON

ハート刺しゅうパンプス（0.5）／ピッピシック（RHC ロンハーマン） 大胆なスクエアフォルムに、小ぶりなフロッキーハートのギャップ。シアー素材でセンシュアルに。







細ストラップでゼブラ柄をレディに

ゼブラストラップシューズ（2.5）／シー ユナイテッドアローズ（ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク） キラリと光るシルバーのヒールで後ろ姿に差がつく。





（アイテムのプライスなど詳細）

【全34足の一覧】≫「素肌多めが合わせやすい」地味でも派手でもなく「キレイに履ける」ちょうどいいシューズの選び方