YouTubeで公開されたショート動画『【浮気調査】1.インフルエンサーの妻が….』は、華やかな世界に潜む裏切りの瞬間を鮮やかに切り取った。



映像に映るのは、料理系インフルエンサーとして活動する妻を尾行する探偵と、心中を語る依頼者の夫。冒頭、夫は「愛してたんですけどね…子供まで裏切ってると思うと本当に許せない」と震える声で吐き出す。その一言が、動画全体を重苦しい空気で包み込む。



探偵の実況は淡々としていた。

「1対、自宅マンションから出てきました」「今、スーツ姿の男性と合流」

さらに、「書店に入りました…ワインコーナーを見ています」と続く。

その冷静な報告とは裏腹に、夫の心は刻一刻と崩れていく様子が伝わる。



「そうですよね…」と短く応じる夫の声に、視聴者も胸を締めつけられるだろう。

最後に探偵が「今後も調査を続けます」と結ぶと、動画は静かに幕を閉じた。



──完璧に見えていた日常、その裏に潜んでいたのは、華やかさとは正反対の“苦い現実”だった。



