岐阜vs福島 スタメン発表
[8.24 J3第24節](長良川)
※19:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 5 石田崚真
MF 23 萩野滉大
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 50 後藤大輝
DF 20 加藤慎太郎
DF 33 キム・ユゴン
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
FW 9 ドゥドゥ
FW 18 山谷侑士
FW 25 ベヴィク ムシティ=オコ
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 11 芦部晃生
FW 38 粟野健翔
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 14 中村翼
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
FW 20 城定幹大
監督
寺田周平
