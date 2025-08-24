[8.24 J3第24節](長良川)

※19:00開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 1 茂木秀

DF 3 野澤陸

DF 4 甲斐健太郎

DF 22 文仁柱

DF 55 外山凌

MF 5 石田崚真

MF 23 萩野滉大

MF 28 箱崎達也

MF 39 泉澤仁

FW 16 西谷亮

FW 29 川本梨誉

控え

GK 50 後藤大輝

DF 20 加藤慎太郎

DF 33 キム・ユゴン

MF 7 中村仁郎

MF 10 北龍磨

FW 9 ドゥドゥ

FW 18 山谷侑士

FW 25 ベヴィク ムシティ=オコ

FW 27 横山智也

監督

石丸清隆

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 17 藤谷匠

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 30 狩野海晟

FW 11 芦部晃生

FW 38 粟野健翔

FW 40 樋口寛規

控え

GK 31 安西駿

DF 2 山田将之

DF 23 安在達弥

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 14 中村翼

FW 9 清水一雅

FW 18 矢島輝一

FW 20 城定幹大

監督

寺田周平