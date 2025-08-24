“最強引きこもり女子”を名乗るティックトッカー・最強ちゃんが、1年半家賃を滞納していたマンションから強制退去させられたことを報告した。

【写真】ゴキブリが3万匹……最強ちゃんの事故物件級の“汚部屋”

「都内の幹線道路沿いにあるマンションに住んでいたのですが、ゴキブリを3万匹大量発生させるほどの汚部屋で、あまりの汚さでインフルエンサーなどに取り上げられたことで有名に。生配信中に自宅マンションの住所が分かるものを映したことで、同マンションや同じ建物に入っている飲食店が風評被害に遭っていました」（近所に住む出版関係者、以下同）

退去後にアップされたTikTokの動画には、

《家賃1年半129万857円を滞納し8月20日に強制退去になりました》

とダンス動画を添えて報告している。

「最寄りのコンビニやスーパーが一緒だったので何度か遭遇したことがありますが、生配信しているのかスマホに向かってぶつぶつ話しながら店内をうろついていて、怖かったです。怪訝そうに見る買い物客に対して、“何見てんだ！”とキレたりするので本当に嫌でしたね」

退去する前日には暴露系配信者のコレコレ氏とコラボ。コレコレ氏に依頼された配信者が汚部屋の掃除を手伝おうとするが、ゴミを捨てようとする配信者に対してキレたことで、片付け作業は頓挫。結局、汚部屋のまま退去したようだ。

コメント欄では、

《これもある種、事故物件になるのかな》

《クリーニングだけじゃ現状回復は無理だから下手すりゃリフォームだよ。オーナーは災難だよね》

《大家さんが本当に気の毒》

と、マンションのオーナーを気遣う声が殺到している。

「同マンションのGoogle Mapのクチコミ評価は1.7点で“悪臭が漂う”といったマイナス評価が多数書き込まれていたので、本当に大家が気の毒でしたね。また住所を晒したことで迷惑系配信者のような人がマンションの周りで見かけることもあったので、同じマンションの住民以外もホッとしているのでは」

現在“家なき子”となった最強ちゃんは、TikTokのストーリーズで知人と北海道旅行をしていることを報告している。次に部屋を借りることができるなら、大家や住民に迷惑をかけるのはやめてほしいものだ。