¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹âÌîÏ¢¡¦Êõ²ñÄ¹¤¬ÊÄ²ñ¼°¤Ç¹ÎÍÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡Ä¡ÖË½ÎÏ¡¢Ë½¸À¤ä¤¤¤¸¤á¤Ï¤Ê¤Ë¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Ç¡¢ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¦Êõ³¾¡Ê¤¿¤«¤é¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë²ñÄ¹¡ÊÂç²ñÉû²ñÄ¹¡á£¶£¸¡Ë¤¬¹ÎÍ¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¡¢ÂåÉ½¹»¤¬Âç²ñÅÓÃæ¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤òÂçÊÑ¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå·û¾Ï¤Ï¡¢³ØÀ¸Ìîµå¤ò³Ø¹»¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ï¡Ø³ØÀ¸Ìîµå¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ÎË½ÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Îº¹ÊÌ¤âÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë½ÎÏ¡¢Ë½¸À¤ä¤¤¤¸¤á¤Ï²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£²þ¤á¤ÆÁ´¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢Éô°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¯¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìîµå¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹â¹»Ìîµå¤ò²¹¤«¤¯¸·¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¹ÎÍ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£±·î¤Ëµ¯¤¤¿ÉôÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤¬³«ËëÄ¾Á°¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç³È»¶¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÉô°÷¤Ø¤ÎË½¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÌ»ö°Æ¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ï¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤Ø¤Î»Ù¾ã¤äºß¹»À¸¤Ø¤ÎÃæ½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£²²óÀï¤òÁ°¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¡££²£±ÆüÉÕ¤±¤Ç¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Î¸òÂå¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£