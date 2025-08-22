8月22日 投稿

TVアニメ「ダンダダン」の公式は8月22日、楽曲「Hunting Soul」に関する謝罪文をXにて投稿した。

本件については、アニメ作中で使用された楽曲「Hunting Soul」が、X JAPANをオマージュしたものとして、YOSHIKI氏がSNSなどで自身の想いを語る投稿が話題となっていた。

今回の謝罪文によると、楽曲「Hunting Soul」は製作チーム一同が尊敬してやまないYOSHIKI氏とX JAPANのような熱量を表現すべく、アニメ作品としてのクオリティをさらに上げられるようにとの想いで制作したとのこと。

しかし、YOSHIKI氏およびX JAPANに対し、事前の説明に思いが至らなかったことなどは本意ではなく、権利関係などについても関係各所と建設的に協議を進めていくとした。

なお、TVアニメ「ダンダダン」制作側とYOSHIKI氏間ではすでに話し合いが行なわれ、今回を契機に、未来に向けた創造的な取り組を共に考えているという。

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会