『ジョジョの奇妙な冒険』一番くじに新作！ イギーが「番犬ガオガオ」になって登場
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』を題材にした「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース −STAND RUSH！−」が、8月23日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。
【写真】ドキドキ感すごそう！ ラストワン賞は「番犬ガオガオ イギーver．」
■こだわりのフィギュアが勢ぞろい
今回発売されるのは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』に登場するキャラクターのMASTERLISEフィギュアや雑貨アイテムがそろう、全11等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞からF賞には、空条承太郎、スタープラチナ、DIO、ザ・ワールド、ホル・ホース、ジャン・ピエール・ポルナレフ＆シルバーチャリオッツ（子供）のMASTERLISEフィギュアが登場。個性的なキャラクターたちを忠実に再現した贅沢なフィギュアだ。
また、G賞の「アレッシーのダイカットマット」、H賞の「デスクトップマスコット」、I賞の「マライアのアクリルマグネット」、J賞の「タオルコレクション」、K賞の「ステッカーコレクション」いった雑貨アイテムも勢ぞろい。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、大人気バラエティトイ「番犬ガオガオ」とコラボした「番犬ガオガオ イギーver．」提供され、『ジョジョ』ファンには見逃せない内容となっている。
