8月21日昼配信の動画『【台風12号】九州の西で発生 九州は１ヶ月分超の大雨に厳重警戒 鹿児島は21日夕方から線状降水帯発生の恐れ 気象予報士解説』で、気象予報士の松浦悠真氏が台風12号の発生と九州地方への影響について詳細に解説した。



松浦氏は冒頭、「台風12号が発生しました。一時は台風には発達しない見込みとなっていたんですけれども、高い海水温のところを進んでいったことによって発達をしていきまして、結局は台風になるということになりました」と現状を説明。この台風の発生により九州南部では「鹿児島県を中心に非常に激しい雨が降って、大雨が明日22日にかけて続きそう」と警戒を呼びかけた。



特に懸念点として「線状降水帯が発生して、大雨の災害危険度が急激に高まる恐れも出てきています」と強調。現状、九州南部には活発な雨雲が広がっており、台風中心から南東側を中心に強い雨雲が集中していると分析した。また、「今回の台風の特徴、注意点としては、同じ場所で非常に断熱な空気の影響を受けて大雨が続きます」と述べ、「1か月分から2か月分の雨が一気に降るというような予想にもなっております」と指摘した。



進路予想については、「動きがほとんどない」「22日にはもう熱帯低気圧に戻る見込み」と短命ながらも、降水への影響が大きい点に注意を促した。風や波は「注意程度」としながらも、大雨に関しては「厳重な警戒が必要」と繰り返した。



実際の降雨量については、「薩摩地方や屋久島地方では200ミリ以上」「鹿児島県の薩摩地方南部は1か月分から2か月分の雨が一気に降る」とし、特に21日夕方から22日夕方にかけての警戒を強調。「線状降水帯が発生すれば、記録的短時間大雨情報ですとか、そういう大雨の情報もおそらく出てくるだろう」と、災害発生の危険性を伝えた。



動画の最後には、鹿児島県での大雨災害発生リスクが急激に高まっていることから、「できれば安全な場所に避難するというのは、この日中の明るい時間帯に行うようにしてください」と避難のタイミングにも言及。